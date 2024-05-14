Айвазовський замість Тімірязєва: чому вулицю в Одесі перейменували на честь художника

Чому в Одесі перейменували вулицю Тімірязєва

Климент Тімірязєв був російським біологом, займався фізіологією рослин і був одним з основоположників цієї школи. Ще зі студентських років Тімірязєв брав участь у студентських політичних заворушеннях, за що був виключений з університету. І хоча Тімірязєв здебільшого займався наукою, жовтневу революцію він зустрів із великою радістю і був обраний депутатом московської ради. В українській науці Тімірязєв не залишив сліду, не працював у нашій країні й тим паче в нашому місті. Тому вулицю його імені перейменували, назвавши її ім’ям митця, який любив Одесу і користувався взаємною любов’ю та визнанням одеситів.

Чому назвали вулицю на честь Айвазовського

Іван Айвазовський — український художник-мариніст і баталіст вірменського походження, справжнє його ім’я Ованес Айвазян. Народився він у Феодосії, в сім’ї вірменського крамаря, предки якого переселилися до Криму з Галичини ще 1812 року. Сім’я була бідною, і вже в 10 років Іван змушений був піти працювати в міське кафе, де грав на скрипці та співав. Але найбільше Айвазовський любив малювати, а оскільки паперу й олівців у нього не було, то малював він вугіллям на стінах будинків. Якось його малюнки побачив архітектор Яків Кох, який подарував хлопчикові перші в його житті олівці та папір, а пізніше показав малюнки градоначальнику Казначеєву. Той забрав Айвазовського із собою до Сімферополя, поселив у своєму будинку і віддав до гімназії.

Після цього Айвазовський навчався в Петербурзькій академії мистецтв, працював у Римі, Неаполі, Венеції, Парижі, Лондоні, Амстердамі. На запрошення султана Османської імперії художник не раз відвідував Стамбул, де писав полотна на замовлення султанів. Зараз ці полотна знаходяться в султанському палаці.

Після повернення Айвазовський назавжди оселився у Феодосії. Там він часто влаштовував виставки, а гроші, отримані від продажу картин, передавав місту на благодійні цілі.

Айвазовський був відомий не тільки як живописець. Він був колекціонером, меценатом, художником Головного морського штабу, академіком, професором, почесним членом академії мистецтв в Амстердамі, Римі, Парижі, Флоренції та Штутгарті. 1894 року Айвазовського було прийнято до Товариства південноросійських художників в Одесі, він не раз приїжджав до нашого міста, працював тут.

Помер художник 2 травня 1900 року практично за мольбертом — буквально за кілька годин до смерті він працював над картиною «Вибух турецького корабля».