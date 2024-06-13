Одесит у космосі: за що ім’ям Георгія Добровольського назвали проспект

Георгій Добровольський народився 1 червня 1928 року в родині військового. Батьки Георгія розійшлися, коли хлопчикові було лише два роки, і матері одній довелося виховувати сина. З дитинства Добровольський мріяв стати капітаном океанського корабля, але мрії зруйнувала Друга світова війна. Під час фашистської облави Георгія заарештували і виявили в нього пістолет. За це хлопчика засудили до каторжних робіт на 25 років, проте йому вдалося втекти з в’язниці.

Після визволення Одеси Георгій вступив до Одеської спеціальної школи ВПС, і саме там у нього виникло бажання стати льотчиком. Він вступив до Чугуївського військово-авіаційного училища, а пізніше, вже після війни, закінчив військово-повітряну академію.

У 1962 році Добровольського прийняли до загону космонавтів. А в червні 1971 року на кораблі «Союз-11» він вирушив у космос. Під час польоту він отримав безліч привітань, і найдорожче було від Леоніда Утьосова: «Одесит у космосі. Одесити щасливі». У космосі екіпаж космічного корабля пробув близько місяця і провів великий комплекс наукових досліджень.

Під час повернення на Землю 30 червня 1971 року несподівано сталася розгерметизація спускового апарата — раніше, ніж потрібно, відкрився один із клапанів. Усі космонавти загинули. Похорон відбувся на Красній площі — урни з їхнім прахом були замуровані в Кремлівській стіні.

Георгій Добровольський був навічно зарахований до списків авіаполку, в якому проходив службу, 1979 року йому було відкрито пам’ятник, а на будинку, де він народився, встановлено меморіальну дошку. Посмертно Георгію Добровольському було присвоєно звання Героя Радянського Союзу.