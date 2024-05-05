Медицина, Політика, Література: чим Іван і Юрій Липи заслужили назву одеської вулиці на свою честь

Юрій Іванович Липа народився 5 травня 1900 року в селі Шутова (нині Яворівського району Львівської області України). Він вважається сином українського письменника, лікаря та борця за свободу України Івана Липи, хоча достовірної інформації про його батьків та місце народження немає.

Існує версія, що Юрій Липа народився в сім’ї священика і при народженні отримав ім’я Григорій Геращенко. Іван Липа був хрещеним (а можливо, біологічним) батьком хлопчика і всиновив його, змінивши згодом йому ім’я, по батькові та прізвище.

Освіта в Одесі та за межами України

Початкову освіту Юрій Липа здобув у четвертій одеській гімназії, і продовжив навчання на юридичному факультеті Новоросійського університету. Вже у 17 років юнак редагував видання «Вісник Одеси», а у вісімнадцять брав участь у боях з більшовиками та білогвардійцями на вулицях Одеси.

З початком наступу Червоної Армії Юрій разом з батьком був змушений переїхати до Польщі. Там він вступив на медичний факультет Познанського університету, а згодом удосконалював свою медичну освіту в Лондоні. Крім того, Липа навчався у вищій школі політичних наук за Варшавського університету.

Закінчивши університет, він організував літературну групу «Танк» і почав писати твори на тему національно-визвольної боротьби українського народу. Навколо Липи згуртувалися українські емігранти, які мріяли про гідне майбутнє для України.

Для вирішення проблем, які могли виникнути перед незалежною Україною, Юрій Липа разом з українськими професорами створив у Варшаві Український чорноморський інститут, а також Український океанічний та Український сухопутний інститути.

Зв’язок з УПА

Під час Другої світової війни Юрій Липа підтримував зв’язок з УПА, у якої на той момент були не найкращі відносини з Армією Крайовою. Тому, на вимогу польської армії, він був змушений покинути Польщу та перебрався до Яворів Львівської області, де займався лікарською практикою, писав до різних видань, виступав із лекціями.

Юрій Липа боровся з малоросійськими хуторськими замашками, «шароварництвом» і бачив Україну прогресивною європейською країною. Він був одним із перших, хто передрікав Україні європейський шлях розвитку і вважав, що тільки це зробить нашу країну по-справжньому вільною та квітучою. Ці погляди Липа висловив в українській геополітичній концепції, яку виклав у книзі «Розпад Росії», написаній 1941 року.

Відмова Гітлеру

Політичний авторитет Юрія Липи був настільки високий, що ним зацікавилися керівники нацистської Німеччини. 1943 року від імені Гітлера Липі запропонували очолити український маріонетковий уряд, на що він відповів рішучою відмовою.

Попри наступ Червоної Армії, Липа не захотів емігрувати з України. Він переїхав до села Бунів та організував там медичні курси для санітарів УПА.

19 серпня 1944 року в будинок, де жила сім’я Лип, постукали четверо енкаведистів. Вони запропонували Юрієві поїхати з ними, взявши з собою медичні інструменти. Вранці 20 серпня мешканці села знайшли тіло Юрія Липи зі слідами звірячих тортур.

Через кілька днів після цього загинули вдова Юрія Липи та його старша дочка Іванна. Молодшу дочку, півторарічну Марту, врятували та виростили односельці.

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