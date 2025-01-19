Серійні назви вулиць

Так уже склалося, що в Одесі, що в Пересипському районі, ще відносно недавно було аж 15 Суворівських вулиць. Нічого дивного, таке практикувалося: наприклад, у моєму рідному Херсоні, на Східному селищі, вулицях Східних є щонайменше 34 штуки. Назва ця «нейтральна», їх, на мою думку, не перейменовували.

Натомість Суворовські в Одесі чітко підпали під закон про деімперіалізацію топонімів і всім їм дали нові назви. Раніше наш сайт вже повідомляв, що 9-я Суворовська зараз – це Квітки-Основ’яненка, а 13 Суворовська – це Миколи Костомарова. Була на сайті та розповідь про дії Суворова. Тепер розповімо про тих людей, чиї імена замінили Суворова на інших вулицях Суворовських в Одесі.

Рід Біцилі в Одесі

Отже, 1-а Суворовська тепер – Петра Біціллі. Петро Михайлович Біціллі – історик, літературознавець, філолог, літературний критик, професор імператорського Новоросійського (Одеса) та Софійського університетів.

Народився в Одесі 1879 року. І по батькові, і по матері він був одеситом у третьому поколінні. Батьки його – вихідці з Балкан, переселилися в Росію наприкінці XVIII століття. Прапрадід, який командував Грецьким дивізіоном у російсько-турецькій війні, отримав спадкове дворянство, йому нарізали чимало земель у Херсонській губернії поблизу Одеси (зараз це села Бецилове у Роздільнянському районі та Старокостянтинівка).

Батько – Михайло Фомич був секретарем Одеського губернського кредитного товариства, мати була родом із єврейської родини, що перейшла в православ’я. Середню освіту Петро здобув в Одесі в 11 гімназії. 1905 року закінчив історико-філологічний факультет Новоросійського університету.

Робота в Новоросійському університеті

Його залишили там доцентом кафедри історії. Одночасно викладав історію на одеських вищих жіночих курсах. В 1912 почав публікувати свої праці з історії Стародавніх Греції, Риму, Русі. 1917 року захистив дисертацію. Там вперше було заявлено його метод культурного аналізу, широко застосовуваний і досі. Став професором на університетській кафедрі.

До жовтневої революції спочатку поставився позитивно, але, розібравшись у її корінні, розчарувався. З 1917 по 1919 опублікував кілька історичних праць з висновками про майбутню деградацію суспільства. І, віддавши перевагу еміграції, залишив рідне місто.

Перші три роки він мешкав у Сербії, став доцентом кафедри історії Белградського університету. А потім переїхав до столиці Болгарії, де 24 роки працював професором на кафедрі нової та новітньої історії у Софійському університеті.

Життя Петра Біциллі в Болгарії

Мовної проблеми не було: Петро Михайлович відмінно читав на 7 європейських мовах, володів давньогрецькою та латинською. «Його присутність спричинила якісний стрибок у викладанні», – згадували його учні, які стали знаковими болгарськими істориками.

За ці роки він прочитав студентам 78(!) різних лекційних курсів з історії. Розширилося коло його інтересів: історія культури, історія літератури та лігвістики, філософія, соціологія, політологія. Багато його творів перекладені всіма основними мовами. Петра Біціллі обґрунтовано називають класиком сучасної культурології.

Після Другої світової війни він тричі подавав прохання про набуття громадянства СРСР. Було відмовлено. У 1948 році комуністична влада Болгарії оголосила його «буржуазним ученим», його було звільнено з університету без пенсійної допомоги. Останні роки були нелегкими. Помер одесит Петро Біциллі у 1953 році, похований у Софії. Здається, поява його імені в одеській топоніміці цілком обґрунтована.

Валерій БОЯНЖУ, Херсон – Одеса

Фото із сайту grad.ua