В Одессе переименовали улицу Каманина: зачем он подвешивал людей под самолетами и подделывал документы

Каманин начал карьеру с подделки документов

Вначале напомню, что, когда мы рассказывали о переименовании улицы Челюскинцев, то речь шла об их спасении в 1934 году из арктического ледового плена авиаторами. Так вот, одним из этих бесстрашных летчиков и был Николай Петрович Каманин, один из семерки первых Героев Советского Союза.

Родился он в 1908 году в многодетной семье – семеро детей. Отец в 1919-м умер от тифа. Мать после смерти мужа работала ткачихой. Будучи вдовой, она в годы гражданской войны, разрухи и голода сумела вырастить детей и дать ВСЕМ им образование.

Николай, подделав документы (добавил себе возраст), поступил в военную школу летчиков. Стал военным авиатором, рос по службе. В ходе спасения людей с парохода «Челюскин» группа самолетов под командованием Каманина в сложных метеоусловиях совершила перелет протяженностью около 1500 км.

О Героях Украины из Одессы и за что им присвоили это звание, в том числе Виталию Самофалову, читайте в публикации «Одесской Жизни»: Жуковского и другие улицы Одессы предлагают переименовать в честь героев войны: список (видео)

Зачем Каманин подвешивал людей под крылья самолета

В девяти(!) полетах на льдину на двухместном самолете Каманин вывез из ледового лагеря 34 полярника (из 104-х, находившихся там), приспособив для размещения пассажиров… подвешенные под крыльями парашютные ящики.

За мужество и героизм, проявленные при спасении челюскинцев, Каманину было присвоено звание Героя Советского Союза под №2. Воевал с 1939-го по 1945-й годы. То есть поучаствовал герой и в подлом нападении СССР на Финляндию. Вторую мировую войну окончил генерал-лейтенантом. С 1960 года Каманин руководил отбором и подготовкой первых советских космонавтов. Курировал тему космоса до 1971 года, когда ушел в отставку. Умер в 1982 году.

Следует напомнить, что 22 мая прошлого года мы сообщали, что на заседании историко-топонимической комиссии Одесского горсовета обсуждалось переименование множества улиц. Не по всем был найден консенсус, но переименование улицы Каманина согласовали.

Как декоммунизировали улицу Каманина

Она должна была называться Констанцевской, в честь города-побратима – Констанца. Но решение этой комиссии не является истиной в последней инстанции. Окончательное решение за сессией горсовета.

Хотя в некоторых случаях и мэр имеет законное право (Закон Украины о деколонизации) настаивать на своем предложении. В данной ситуации он сейчас этим правом воспользовался. А вот с переулком Каманина, похоже, проблем не возникло: ему присвоено имя Кортацци (в честь Джеймса Кортацци, городского головы Одессы в 1848-1857 годах). Остается добавить, что в жизнеописании Каманина нет данных о какой-либо его связи с Одессой.

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Валерий БОЯНЖУ, Херсон – Одесса