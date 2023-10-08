Улица Терешковой в Одессе – почему ее переименовали?

По Украине ширится процесс переименования топонимов, в частности, названий улиц. Одесса – не исключение. При этом мы решили рассказывать не только о тех названиях, которые появляются на наших улицах, но и о тех, чьи имена покидают адресные таблички. «Одесская Жизнь» хочет пояснить людям реальную причину «отставки» кумиров прошлой жизни, а не просто сухой фразой «согласно с таким-то законом Украины».

Серию публикаций мы начинаем с улицы Валентины Терешковой, которая с апреля 2017 года называется улицей Героев Крут.

Терешкова – первая в мире женщина-космонавт, гордость нашей бывшей страны. Родилась она в 1937-м, происхождение – рабоче-крестьянское. В школе училась, даже на домре играла. Затем работала на заводе, посещала занятие парашютизмом (90 прыжков).

В 1962 году, когда у «отцов народа» появилась идея запустить в космос женщину, Терешкова была зачислена в отряд космонавтов. У нее было четыре соперницы, но Валентина их опередила. Причем по результатам медобследования и теоретической подготовки она была пятой из пяти, но свою роль сыграло ее чистейшее пролетарское происхождение (конкурентки были из «гнилой» интеллигенции).

Еще Терешковой помогло умение вести активную общественную деятельность: выступать перед массами, уверяя их в преимуществах советского строя. Ведь Терешкова еще недавно (это вам не хухры-мухры!) была секретарем комитета комсомола комбината «Красный Перекоп».

16 июня 1963 года «Чайка» (таков был позывной Терешковой) стартовала в космос, провела там трое суток.

Казалось бы, в чем проблема? Гордость советского народа, «комсомолка, спортсменка и просто хароший дэвушка», как говорил товарищ Саахов в «Кавказской пленнице». А все дело в том, что, превратившись с годами из советского космонавта в российского политика, Терешкова стала преступницей. Вряд ли именно она была автором идеи внести в 2020 году поправку к конституции рф, чтобы путин мог еще дважды претендовать на президентское кресло. Но она, как минимум, озвучила эту идею «от имени народа» как полагается, с трибуны госдумы.

«Не могла отказаться», – скажет кто-то с пониманием!? Думаю, и не хотела, а то, что «не могла» – так в россии нашлось немало знаковых людей ее уровня, которые демонстративно отказались лизать, уж простите, ж…пу путинскому режиму.

Да, Терешкова яро поддержала вторжение россии в Украину и потому попала под санкции ЕС и США. В октябре 2022 года она в роли депутата госдумы проголосовала за присоединение к «эрэфии» четырех украинских областей, в том числе моей родной Херсонщины. Ну так скажите на милость, зачем она нужна на уличных табличках в украинской Одессе!?

Еще статьи по теме:

Валерий БОЯНЖУ, Херсон – Одесса