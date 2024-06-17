Особисто повів війська визволяти Одесу: на честь кого названо вулицю Генерала Швигіна

Вулиця Генерала Швигіна розташована у Приморському районі Одеси та проходить від вулиці Краснова до вулиці Суднобудівної. Свою назву вона отримала на честь генерала Іллі Швигіна, який загинув під час визволення Одеси під час Другої Світової війни та був похований у нашому місті.
Швигін завжди знаходився в авангарді
Ілля Швигін народився 17 червня 1888 року в Орловській губернії. У Першу світову війну він вирушив на фронт, де командував кулеметним взводом, брав участь в облозі фортеці Перемишль.
1940 року комбриг Швигін очолив Подільське піхотне училище, а через кілька місяців йому було присвоєно чин генерал-майора. Коли почалася Друга світова війна, Швигін був у Фінляндії. Через місяць його відкликали до Ленінграда, де він займався підготовкою укріпрайонів, а потім був призначений командиром стрілецької дивізії.
Попри генеральське звання, він постійно знаходився серед тих солдатів, хто йшов у бій у перших рядах, і отримав тяжке поранення. Після того як Іллю Швигіна виписали зі шпиталю, його призначили заступником командувача Південно-Західного фронту.
За наказом Швигіна розмінували порт та оперний театр
Коли розпочалася операція зі звільнення Одеси, Швигіну доручили командування стрілецькою дивізією, яка форсувала Дніпро та Південний Буг, брала участь у звільненні Херсона та Миколаєва.
Коли війська генерала підійшли до Одеси, Швигін набрав групу розвідників із перевірених солдатів і особисто повів їх у глибокий тил німців, які відступали з жорстокими боями. Ще в цивільну Швигіну довелося бувати в Одесі, і він непогано знав місто. Провулками та задніми дворами генерал вивів своїх людей до Ланжеронівської вулиці, а потім на Приморський бульвар. Радист групи передав до штабу дивізії радіограму: «У порту. Позиції зайняв. Ведемо бій. Противник у паніці. Натискайте. Швигін».
Повідомлення дійшло до командувача фронту Родіона Малиновського, який розпорядився негайно розпочати штурм Одеси. Проте підпільники повідомили, що заміновано порт та оперний театр, і за завданням Швигіна до 11 години ранку наступного дня їх розмінували.
Вже після визволення Одеси генерал Швигін зі своїм підрозділом воював на правому березі Дністра. Там о третій годині ночі після масованої артпідготовки німці почали вести шквальний вогонь по радянських військах. У човен, де знаходився генерал Швигін, потрапила міна, і він був убитий. Тіло генерала забрало течією, і знайшли його лише за кілька днів. Іллю Швигіна поховали спочатку на Куликовому полі, а потім перепоховали на Алеї Слави.
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