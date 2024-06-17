Особисто повів війська визволяти Одесу: на честь кого названо вулицю Генерала Швигіна

Швигін завжди знаходився в авангарді

Ілля Швигін народився 17 червня 1888 року в Орловській губернії. У Першу світову війну він вирушив на фронт, де командував кулеметним взводом, брав участь в облозі фортеці Перемишль.

1940 року комбриг Швигін очолив Подільське піхотне училище, а через кілька місяців йому було присвоєно чин генерал-майора. Коли почалася Друга світова війна, Швигін був у Фінляндії. Через місяць його відкликали до Ленінграда, де він займався підготовкою укріпрайонів, а потім був призначений командиром стрілецької дивізії.

Попри генеральське звання, він постійно знаходився серед тих солдатів, хто йшов у бій у перших рядах, і отримав тяжке поранення. Після того як Іллю Швигіна виписали зі шпиталю, його призначили заступником командувача Південно-Західного фронту.

За наказом Швигіна розмінували порт та оперний театр

Коли розпочалася операція зі звільнення Одеси, Швигіну доручили командування стрілецькою дивізією, яка форсувала Дніпро та Південний Буг, брала участь у звільненні Херсона та Миколаєва.

Коли війська генерала підійшли до Одеси, Швигін набрав групу розвідників із перевірених солдатів і особисто повів їх у глибокий тил німців, які відступали з жорстокими боями. Ще в цивільну Швигіну довелося бувати в Одесі, і він непогано знав місто. Провулками та задніми дворами генерал вивів своїх людей до Ланжеронівської вулиці, а потім на Приморський бульвар. Радист групи передав до штабу дивізії радіограму: «У порту. Позиції зайняв. Ведемо бій. Противник у паніці. Натискайте. Швигін».

Повідомлення дійшло до командувача фронту Родіона Малиновського, який розпорядився негайно розпочати штурм Одеси. Проте підпільники повідомили, що заміновано порт та оперний театр, і за завданням Швигіна до 11 години ранку наступного дня їх розмінували.

Вже після визволення Одеси генерал Швигін зі своїм підрозділом воював на правому березі Дністра. Там о третій годині ночі після масованої артпідготовки німці почали вести шквальний вогонь по радянських військах. У човен, де знаходився генерал Швигін, потрапила міна, і він був убитий. Тіло генерала забрало течією, і знайшли його лише за кілька днів. Іллю Швигіна поховали спочатку на Куликовому полі, а потім перепоховали на Алеї Слави.

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