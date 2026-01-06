Ключевые моменты:
- Ранним утром 6 января, в день Крещения Господня по новоюлианскому календарю, на одесском побережье было немноголюдно.
- На пляжах дежурили полиция, спасатели и медики; купающихся было значительно меньше, чем обычно.
- После освящения воды несколько смельчаков искупались в январском море.
Стоит отметить, что утро Крещения в Одессе у моря выдалось необычно тихим: пока город только просыпался, на пляжах было немноголюдно. Как отмечает автор фоторепортажа, на одного купальщика приходилось до десяти сотрудников полиции, медиков и спасателей ГСЧС.
Впрочем, официальная часть прошла по графику – священнослужители провели чин освящения воды, а несколько смельчаков, несмотря на январскую прохладу и штормовое море, все же решили поддержать традицию крещенского купания.
Сейчас в Одессе окончательно распогодилось, и, судя по всему, к обеду желающих поддержать традицию станет значительно больше. Смотрите в нашем репортаже, как начиналось это крещенское утро.
Статья по теме: Сегодня Крещение Господне: смысл праздника, ледяная купель и святая вода.