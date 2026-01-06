Ключевые моменты:

  • Ранним утром 6 января, в день Крещения Господня по новоюлианскому календарю, на одесском побережье было немноголюдно.
  • На пляжах дежурили полиция, спасатели и медики; купающихся было значительно меньше, чем обычно.
  • После освящения воды несколько смельчаков искупались в январском море.

Стоит отметить, что утро Крещения в Одессе у моря выдалось необычно тихим: пока город только просыпался, на пляжах было немноголюдно. Как отмечает автор фоторепортажа, на одного купальщика приходилось до десяти сотрудников полиции, медиков и спасателей ГСЧС.

Крещение в Одессе 6 января 2026
Крещение в Одессе 6 января 2026: спасатели и медики на пляже
Крещение в Одессе 6 января 2026: возле моря
Крещение в Одессе 6 января 2026: работа СМИ
Крещение в Одессе 6 января 2026: на пляже
Крещение в Одессе 6 января 2026: под охраной

Впрочем, официальная часть прошла по графику – священнослужители провели чин освящения воды, а несколько смельчаков, несмотря на январскую прохладу и штормовое море, все же решили поддержать традицию крещенского купания.

Крещение в Одессе 6 января 2026: чин освящения воды
Крещение в Одессе 6 января 2026: освящение воды
Крещение в Одессе 6 января 2026: колядники
Празднование Крещения в Одессе
Крещение в Одессе 6 января 2026: первые купальщики
Крещение в Одессе 6 января 2026: купание в море

Сейчас в Одессе окончательно распогодилось, и, судя по всему, к обеду желающих поддержать традицию станет значительно больше. Смотрите в нашем репортаже, как начиналось это крещенское утро.

Крещение в Одессе 6 января 2026: купальщик
Крещение в Одессе 6 января 2026: купальщица
Крещенские купания в Одессе, 6 января 2026
Крещенские купания, Одесса, 2026
Крещение в Одессе, 2026
Крещение в Одессе 6 января 2026: девушка с флагом

