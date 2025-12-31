Ключевые моменты:

В ночь на 31 декабря 2025 года вражеские дроны вновь атаковали Одессу: пострадали люди и жилые дома.

Фотокорреспондент «Одесской жизни» запечатлел разрушения и работу коммунальных служб на месте ночных прилетов.

Пока город приходит в себя после бессонной ночи, а коммунальщики восстанавливают свет и тепло, наш фотокорреспондент побывал на местах прилетов вражеских дронов.

Смотрите, как выглядит Одесса после ночной атаки.

Напомним, в результате ночной атаки пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Пятеро человек, в том числе дети, госпитализированы. Один взрослый находится в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести.

Дом пострадавших людей получил повреждения со 2-го по 6-й этажи.

Всего в Одессе повреждены четыре многоквартирных жилых дома, не менее 14 автомобилей и частные гаражи.

