Вітольд Малішевський народився в Могильові, зараз це місто Могилів-Подільський Вінницької області. Музичну школу Вітольд закінчив у Тифлісі, а потім вступив до петербурзького університету, а потім — до військово-морської академії. Однак незабаром Малішевський продовжив музичну освіту, його вчителями були Римський-Корсаков і Глазунов. Після консерваторії Малішевський тричі виграє музичні конкурси, а меценати видають його перші симфонії.

У 1908 році Малішевський переїхав до Одеси, щоб вилікувати хворі легені. Тут він обійняв посаду директора музичного училища, а рекомендували його Римський-Корсаков, Глазунов і Рахманінов. Через п’ять років композитор очолив створену в Одесі консерваторію. Він виступав як диригент в оперному театрі, керував міським симфонічним оркестром.

Після революції Малішевський разом із сім’єю перебрався до Польщі. Там йому запропонували посаду професора Варшавської консерваторії, а пізніше — директора Вищої музичної школи імені Шопена. Крім того, Малішевський очолював журі Першого міжнародного конкурсу піаністів.

Помер Вітольд Малішевський 18 липня 1939 року в польському місті Залісся.

Чому вулиця Гастелло змінила назву?

Зусиллями радянської влади білорус Микола Гастелло став одним із найвідоміших героїв країни в історії Другої світової війни. Він здійснив «вогняний таран», спрямувавши літак на колону фашистської техніки під Мінськом. Однак уже після війни під час дослідження могили, де, ймовірно, був похований льотчик, в істориків виникло багато запитань і невідповідностей. Подвиг Гастелло поставили під сумнів, і його дедалі частіше стали називати міфом, народженим радянською пропагандою. З огляду на це, а також те, що Микола Гастелло є героєм країни-агресора, його ім’я цілком справедливе.