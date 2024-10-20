Нові назви одеських вулиць: ким був український завойовник Юрій Кондратюк

Таємниця імені

Напевно, сьогодні, під час війни, хтось, прочитавши цей заголовок, здивується: який такий завойовник!? Коли це у всій своїй історії Україна когось завойовувала!

Що ж, поясню: не лише Україна, а й увесь цивілізований світ завойовували КОСМОС, базуючись, крім іншого, і на фундаментальній науковій праці «Про завоювання міжпланетних просторів», автором якої є українець Кондратюк.

Стаття на тему: Радянські ракети зародилися в Одесі: як місто дало поштовх космонавтиці

Юрія Васильовича Кондратюка можна з упевненістю назвати піонером ракетної техніки та теорії космічних польотів. І це загальновизнаний факт: не бувати б американські астронавти на Місяці 1969 року без розрахованої Кондратюком траєкторії цього польоту… за 40 (сорок!) років до цього, 1929-го.

Тож недаремно на зворотному боці Місяця є кратер Кондратюка. І недаремно Нацбанк України викарбував на його честь пам’ятну монету, і недарма в українській Одесі його ім’ям назвали вулицю на Пересипу.

При народженні (1897, Полтава) його звали Олександр Гнатович Шаргей. Закінчив полтавську гімназію зі срібною медаллю, 1916-го вступив до Петроградського політехнічного інституту.

Тоді в розпалі була Перша світова війна і Шаргей того ж року був призваний до армії, у званні прапорщика воював до 1918-го. Потім – громадянська війна, він був мобілізований до Білої армії, але незабаром дезертирував та оселився у Смілі на Черкащині. Тоді й добув документи на ім’я Юрія Васильовича Кондратюка. Під цим ім’ям і увійшов до Історії.

Завоювання космосу

Кубань, Осетія, Сибір – він працював у різних регіонах СРСР. Працював механіком, але душею, розумом та серцем був у Космосі. І 1925 року у Новосибірську побачила світ його книга «Завоювання міжпланетних просторів».

Видана вона була автором власним коштом. У цій книзі Кондратюк обґрунтував доцільність вертикального зльоту ракети, гальмування у верхніх шарах атмосфери, використання енергії Сонця космічним апаратом та багато іншого, що через десятиліття було реалізовано на практиці його послідовниками.

Політ на Місяць

В американських ЗМІ 1960-х є свідчення того, які суперечки були під час обговорення в NASA (Аерокосмічне національне управління США) варіантів польоту на Місяць.

Групі Вернера фон Брауна (полонений гітлерівський ракетобудівник працював на США) опонувала група Джона Хуболта, яка пропонувала вивести корабель на навколомісячну орбіту, а потім відокремити від нього і спустити на Місяць спеціальну кабіну. Саме з цією ідеєю, взятою з книги Юрія Кондратюка, зрештою, всі й погодилися.

Донос, репресії та загибель

Тим часом у 1930 році за помилковим доносом Кондратюка було засуджено за шкідництво, 2 роки в «шарашці» – конструкторському бюро за колючим дротом – відпрацював інженером-конструктором.

У 1932-33 роках спочатку у Новосибірську, потім у Харкові працював над проектом Кримської вітроелектростанції унікальної на той час потужності. А 1941-го пішов добровольцем на фронт – почалася війна.

Щодо дати смерті Кондратюка є різночитання. Спершу вважали, що загинув він у жовтні 1941-го. Потім виявилися документи, що підтверджують, що він був ще живий у січні 1942 року, і з’явилася версія, що він загинув у лютому 1942-го, похований у братській могилі Калузької області. Є й версія, що він загинув у німецькому концтаборі…

Американський музей

У 2005 році у складі групи херсонських журналістів на запрошення Держдепу я 3 тижні стажувався в університеті міста Хантсвіл (Алабама, США).

Чомусь американці вчили нас, а чомусь – і ми їх (і ми – уми). Так ось, саме в Хантсвіллі знаходиться найбільший у світі Музей космонавтики. Під час екскурсії там, біля великої експозиції, присвяченої українцю Юрію Кондратюку, ми, українські журналісти, із соромом зрозуміли, що лише зараз, від американського гіда вперше дізнаємося про подробиці життя цього піонера космонавтики, який предметно показав всьому світу, що ми теж не ликом шиті.

На завершення із задоволенням перефразую рядки з оди Ломоносова: «Може власних Платонів та швидких розумом Ньютонів УКРАЇНСЬКА земля народжувати!»

До отримання імені Кондратюка ця одеська вулиця називалася 12-ю Суворовською. Чому перейменували? Детальну відповідь на це питання ми вже давали.

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