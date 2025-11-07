Ключевые моменты:

ВАКС увеличил залог для Геннадия Труханова до 42 млн грн по делу о земельных махинациях, но отказал в заключении под стражу.

Дело касается преступной схемы 2016-2019 годов, по которой земельные участки в Одессе передавались застройщикам в обход конкурса, нанеся ущерб на 689 млн грн.

Детали

7 ноября 2025 года коллегия судей ВАКС частично удовлетворила ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и изменила меру пресечения бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову. Суд увеличил размер залога с 30 до 42 миллионов гривен, однако отказал в заключении обвиняемого под стражу.

Речь идет о деле, где Труханов вместе с бизнесменом Владимиром Галантерником и другими должностными лицами обвиняется в участии в преступной организации, которая в течение 2016-2019 годов незаконно завладела землей территориальной общины Одессы. По данным следствия, земельные участки передавались в аренду застройщикам в обход конкурса, за что члены организации получали денежные средства или недвижимость. Общий размер нанесенного ущерба, по заключению экспертизы, составляет 689 млн грн.

Стоит отметить, что это решение ВАКС не касается другого дела против Труханова — о служебной халатности, приведшей к гибели людей во время наводнения. По этому делу Печерский районный суд Киева 31 октября избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 28 декабря, который Труханов сейчас обжалует.

