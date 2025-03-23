Академік у 30 років

Марк Крейн – відомий математик, автор понад 270 робіт з різних розділів алгебри, аналізу, теорії функцій, функціонального аналізу, теорії інтегральних і диференціальних рівнянь, математичної фізики та аналітичної механіки.

Народився він у 1907 році в Києві, але вищу освіту здобув в Одесі. Він навчався в Одеському інституті народної освіти. Так чудово себе показав, що його залишили там працювати – став завідувачем кафедри математичної фізики. У 26 років він вже професор, у 32 роки – член-кореспондент Академії наук УРСР.

Працював у навчальних закладах та науково-дослідних інститутах Одеси, Харкова, Києва. У 1930–1933 роках викладав у вишах Одеси. У 1933 році заснував і очолив кафедру теорії функцій в Одеському університеті, де його призначили професором. У 1952–1954 роках очолював кафедру вищої математики в Криворізькому гірничорудному інституті.

З 1954 року працював в Одеському інженерно-будівельному інституті, оскільки через свою національність (він був євреєм) був звільнений з університету. А ще Марк Крейн – лауреат Державної премії УРСР у галузі науки і техніки (1987), почесний член Американської академії мистецтв і наук (1970).

Премія Крейна та пам’ять про великого одесита

Давайте, шановні читачі, визнаємо собі, що для більшості з нас захоплені відгуки професіоналів-колег Марка Крейна, типу «він методом направляючих функціоналів отримав загальні теореми про розклад за власними функціями самосопряжених звичайних диференціальних операторів!!!», мало про що говорять.

Тож давайте просто повіримо людям, які стверджують, що Марк Григорович – гордість математичної науки України і зокрема Одещини. І що недаремно у 2007 році в Україні була заснована Премія Національної академії наук, яка носить ім’я видатного одеського математика.

Цікаво, що в тому році її лауреатом став Вадим Адамян – аспірант Марка Крейна періоду його роботи в ОІСО. Серед його учнів – 20 докторів і близько 50 кандидатів наук, академік і три члени-кореспонденти.

Геній математики Крейн помер у 1982 році в Одесі. На будівлі головного корпусу Одеського університету встановлено меморіальну дошку на його честь, як і на стіні будинку, де він жив, на вулиці Конній (раніше Артема, Приморський р-н).

Пам’ятають Крейна не тільки в Одесі, не тільки в Україні. Його сучасні «побратими» за професією у Всесвітній мережі створили «його» сторінки, причому багатьма мовами світу.

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