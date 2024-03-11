Марк Твен в Одесі: як письменник відкрив Америку в нашому місті

Марк Твен опинився в Одесі через вугілля

Марк Твен, відомий своїми гострими спостереженнями та гумором, відправився в якості журналіста газет “Альта Каліфорнія” та “Геральд Тріб’юн” у складі першої організованої туристичної групи американців, які вирушили у кругосвітне плавання.

Дізнавшись про плани “Квакер-Ситі” на кругосвітнє плавання, Марк Твен переконав редактора “Альта Каліфорнія” полковника Джона Мак Комба дозволити йому взяти участь у подорожі за рахунок відання, пообіцявши писати свої статті так, що читачі зможуть “бачити все своїми очима”.

Одеса не була в списку запланованих портів, але тут у події втрутилася доля. “Квакер-Ситі” потребував вугілля, і це змусило судно зупинитися в порту нашого міста. Туристи вийшли на берег, щоб оглянути Одесу, де на них чекали Бульварни сходи, палац Воронцова, Миколаївський бульвар та неповторна атмосфера торгового південного міста.

Американський письменник відчував себе в Одесі як вдома

Твен був зачарований Одесою, відчуваючи себе ніби вдома. Він навіть жартував, що Одеса настільки нагадувала йому Америку, що здавалося, він і не покидав її. Пізніше він напише: “Куди ні погляди, вправо, влево, — везде перед нами Америка!”

Проте, після прогулянки містом, захоплення Твена трохи знасло. На Молдаванці він зустрів одеського босяка, який з легкістю “розвів” письменника на п’ять доларів, демонструючи при цьому своє знання англійської мови. Твена також вразила система одеської торгівлі: в одному з антикварних магазинів йому запропонували купити антикварну скрипку, до якої додавалася шуба.

На завершення візиту американська делегація, у тому числі і Марк Твен, отримала аудієнцію у імператора Олександра ІІІ, після чого вирушила додому. Цей візит залишив у Твена неоднозначні враження, які він згодом відобразив у своїх творах, демонструючи глибокий інтерес до різноманітності та культурного багатства Одеси.

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