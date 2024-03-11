Новини Одеси та Одеської області

Марк Твен в Одесі: як письменник відкрив Америку в нашому місті

Марк Твен в Одесі: як письменник відкрив Америку в нашому місті

25 серпня 1867 року, коли американський корабель “Квакер-Ситі” зайшов до Одеського порту, на його борту перебував відомий американський письменник Марк Твен, який приплив сюди із делегацією журналістів, і з подивом з’ясував, що Одеса дуже подібна до Америки, настільки, що він відчув себе тут як вдома.

Марк Твен опинився в Одесі через вугілля

Марк Твен, відомий своїми гострими спостереженнями та гумором, відправився в якості журналіста газет “Альта Каліфорнія” та “Геральд Тріб’юн” у складі першої організованої туристичної групи американців, які вирушили у кругосвітне плавання.

Дізнавшись про плани “Квакер-Ситі” на кругосвітнє плавання, Марк Твен переконав редактора “Альта Каліфорнія” полковника Джона Мак Комба дозволити йому взяти участь у подорожі за рахунок відання, пообіцявши писати свої статті так, що читачі зможуть “бачити все своїми очима”.

Одеса не була в списку запланованих портів, але тут у події втрутилася доля. “Квакер-Ситі” потребував вугілля, і це змусило судно зупинитися в порту нашого міста. Туристи вийшли на берег, щоб оглянути Одесу, де на них чекали Бульварни сходи, палац Воронцова, Миколаївський бульвар та неповторна атмосфера торгового південного міста.

Марк Твен сидить на стільці у парку

Фото з відкритих джерел

Американський письменник відчував себе в Одесі як вдома

Твен був зачарований Одесою, відчуваючи себе ніби вдома. Він навіть жартував, що Одеса настільки нагадувала йому Америку, що здавалося, він і не покидав її. Пізніше він напише: “Куди ні погляди, вправо, влево, — везде перед нами Америка!”

Проте, після прогулянки містом, захоплення Твена трохи знасло. На Молдаванці він зустрів одеського босяка, який з легкістю “розвів” письменника на п’ять доларів, демонструючи при цьому своє знання англійської мови. Твена також вразила система одеської торгівлі: в одному з антикварних магазинів йому запропонували купити антикварну скрипку, до якої додавалася шуба.

На завершення візиту американська делегація, у тому числі і Марк Твен, отримала аудієнцію у імператора Олександра ІІІ, після чого вирушила додому. Цей візит залишив у Твена неоднозначні враження, які він згодом відобразив у своїх творах, демонструючи глибокий інтерес до різноманітності та культурного багатства Одеси.

Читайте також: Аферисти-аристократи: одеські шахраї були психологами та джентльменами

Avatar photo
Ирина Сорокина ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk