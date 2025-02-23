Леон Баринштейн виділив 4 групи крові та створив апарат для її переливання

Отже, Леон Абрамович Баринштейн (1888-1949) – хірург, гематрансфузіолог. Не знаєте, що це за слово? І я теж, гуглити довелося. Так, час зараз такий: спитай про трансвестита – всі дадуть відповідь, а ось трансфузіолог… Отже, гематрансфузіолог – це спеціаліст з переливання крові. Так, він у цій справі був великим спеціалістом, навіть піонером у деяких аспектах.

Закінчив Одеський університет (тоді – Новоросійський), у 1928 році став доктором медицини. З 1920 по 1941 рік працював в Одеському медінституті, був завкафедрою лікувального факультету. Вивчав «поведінку» крові в різних ситуаціях, розробляв методику визначення груп крові, незалежно від інших учених у 1922 році виділив 4 групи крові.

Виступив з знаковою доповіддю в 1923 році на 1-му з’їзді хірургів Одеської губернії, а на 2-му продемонстрував сконструйований разом з Євгеном Крамаренком портативний апарат для гематрансфузії. З великим інтересом колеги вислухали його доповідь у 1930 році на 4-му всеукраїнському з’їзді хірургів у Харкові: це було глибоке наукове обґрунтування клінічного застосування переливання крові. Також Леон Баринштейн розробив критерії збереження консервованої крові.

Євген Крамаренко вперше провів переливання крові в Одесі

Згаданий вище Євген Юрійович Крамаренко (1879-1957) – професор-хірург, який співпрацював в Одеському університеті з Баринштейном по темі крові. До 1911 року працював земським лікарем, у роки Першої світової війни був госпітальним хірургом. У 1922 році на базі хірургічної клініки медичного факультету провів перше успішне переливання крові в Одесі. Він автор понад 160 наукових праць з тематики боротьби з раком.

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