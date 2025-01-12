Батько світового маркетингу народився в Одесі

Ще у 1902 році в трьох університетах США — Мічиганському, Іллінойському та Каліфорнійському — були прочитані перші лекції з маркетингу. І ось, одним із творців теорії маркетингу був одесит Саймон Літман.

Він народився в Одесі у 1873 році, і при народженні його назвали Шимон. Саймоном він став пізніше, за американським зразком. Так буває з іменами в житті, згадайте, як тиждень тому ми розповідали, як чистокровний француз Ланжерон із Луї в наших краях перетворився на Олександра Федоровича.

А ось ще й анекдот, який це підтверджує. Троє наших співгромадян – Іван, Лука і Хома вирішили поїхати на заробітки в далеке «закордоння». Іван каже: «Я, Іван, там буду Джон, ти, Лука, будеш Луї». А Хома відповідає: «Ні, тоді я не поїду!» Усміхнулися? Продовжимо розповідь.

Батько Саймона був купцем, а ще неподалік Херсона мав фабрику з переробки вовни. Він купував її щойно стрижену, на підприємстві її доводили до товарного стану, пакували та відправляли до різних країн.

Пан Літман часто їздив за кордон і, зрозуміло, тримав руку на пульсі міжнародної комерції. Чи варто пояснювати, що син із роками пішов стопами батька?

Саймон з дитинства досконало вивчив кілька європейських мов, був начитаним. До того ж, хлопця віддали до Одеського комерційного училища (це вул. Преображенська, 8). Училище було серйозним, а не «абияким», там готували комерсантів, піднімаючи їхній рівень до європейських стандартів.

Заклад утримували за кошти багатонаціонального одеського купецтва, тому про антисемітизм не йшлося. Але в імперії він процвітав, і після закінчення Саймоном училища сім’я Літманів емігрувала до США.

19-річний юний талант почав працювати у бухгалтерській справі в магазині одягу, який відкрив його батько. Як у нас кажуть, «не так сталося, як гадалося»: з бізнесом не все склалося, і через три роки старші Літмани повернулися на батьківщину.

Саймон залишився у Штатах, а через два роки переїхав до Парижа. Він навчався у французьких і німецьких університетах, а у Швейцарії захистив ступінь доктора філософії.

Він одружився з дамою, яка мала вагу в американському єврейському русі. Дружина допомогла Саймону стати викладачем у Каліфорнійському університеті. Там планували розпочати цикл лекцій із правил торгівлі. Взяти на себе цю тему запропонували Літману. Розуміючи, що він поки що лише поверхово володіє темою, одесит… пішов «ва-банк» і погодився.

Саймон Літман із дружиною.

І в нього вийшло! Саймон Літман став одним із перших викладачів маркетингу й торгівлі в навчальних закладах США. Зазначимо, що знання він не брав із повітря, а базувався спочатку на працях німецької професури.

Водночас, творчо підходячи до справи, він спілкувався із десятками практикуючих американських бізнесменів. Буквально вичавлював із них практичні поради, засновані на реаліях. На основі цього в 1911 році Літман видав книгу «Торгівля та комерція».

Його наступна наукова праця була присвячена міжнародній торгівлі. Вона стала настільною книгою для всіх, хто займався бізнес-освітою у США та Канаді. Ба більше, її навіть переклали японською! У 1948 році Літман завершив свою викладацьку та наукову діяльність, підсумувавши 40 років плідної роботи в університеті штату Іллінойс.

Чому раніше вулиця Літмана називалася Пестеля

Раніше вулиця Саймона Літмана носила назву Пестеля. Тільки незрозуміло, з якого, вибачте за вислів, пестеля, у назві не вказали конкретного Пестеля. Адже, наприклад, із Толстими в Одесі все було зрозуміло. Вулиця Льва Толстого – і одразу ясно: не Олексія (Костянтиновича) Толстого – поета, і не Олексія (Миколайовича) Толстого – письменника, а саме Льва.

А Пестелів було двоє. Ось вам «картина маслом» у моєму рідному Херсоні. Ще з царських, дореволюційних часів у нас була вулиця Пестеля. Це був Володимир Іванович Пестель (1798–1865) – сенатор, херсонський, а згодом таврійський губернатор, дійсний таємний радник.

Свого часу він дуже багато зробив для розвитку Херсона, тому на його честь і назвали вулицю. Але після 1917 року прогресивна громадськість обурилася: мовляв, як це вулиця на честь буржуя називається у пролетарській державі!? І вулицю Пестеля перейменували. Вона стала вулицею… Пестеля.

Декабрист Павло Пестель. У часи СРСР вулиці на честь страченого царем змовника називали по всьому Союзу.

Просто згадали, що в того буржуя був молодший брат, революціонер – декабрист Павло Іванович Пестель. Разом із іншими декабристами його стратив імператор у 1826 році. «Наш чоловік», вирішили комуністи при владі! І ось вам вулиці Пестеля в різних містах…

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