Пройшов усю війну до самого її закінчення: чим одесит Роман Кармен заслужив назву вулиці на свою честь

Дитинство Романа Кармена та перше інтерв’ю з Гербертом Уеллсом

Народився Роман Кармен в Одесі 30 листопада 1906 року, в сім’ї письменника Лазаря Кармена (Корнмана) і перекладачки з ідиша Діни Лейпунер. Після народження Романа родина переїхала до Петербурга — його батька запросили до роботи в літературному журналі. Роман ріс у творчій атмосфері — його батьки товаришували з Купріним, були знайомі з Горьким та багатьма іншими відомими літераторами. Саме батько подарував Романові його перший фотоапарат – «Кодак». Після революції родина повернулася до Одеси, де батько за три роки помер від туберкульозу.

Роман навчався в трудовій школі, підробляв продавцем газет, підручним у гаражі. Вони насилу зводили кінці з кінцями, і в 1922 році, отримавши гонорар батька за останні його твори, переїхали до Москви. Мати зуміла влаштувати Романа фотокореспондентом у журнал «Вогник», де майже відразу почали з’являтися зроблені ним фотографії. Однак після того, як Кармен подивився фільм «До щасливої гавані», він вирішив стати кінооператором. 1929 року він вступив на операторський факультет кінематографічного технікуму, після закінчення якого працював на Центральній студії документальних фільмів. Одним із перших його серйозних кінооператорських репортажів був фільм про приїзд Герберта Уеллса, який був його улюбленим письменником. Кармен навіть зняв звукове кіноінтерв’ю з ним.

Кармен знімав усю Другу світову війну

Популярність до Кармена прийшла після того, як він привіз з Іспанії фільм про громадянську війну. Потім він знімав фільми про Другу світову війну і зі своєю камерою пройшов усю війну до її закінчення. Він знімав розгром німців, блокадний Ленінград, візит прем’єр-міністра Великобританії Черчілля, який у 1942 році прилетів на переговори з радянським керівництвом, Сталінградську битву, взяття в полон фельдмаршала Паулюса, штурм Берліна, підписання акта про беззастережну капітуляцію головними нацистськими злочинцями.

Роман зняв багато відомих особистостей

З 1960 року Роман Кармен очолював операторське відділення ВДІКу, проте продовжував працювати як оператор і режисер-документаліст. Він працював в Албанії та Китаї, Бірмі та Південній Америці, став першим радянським громадянином, який побував у джунглях В’єтнаму. Напевно, не було жодного знаменитого політика, якого б він не зняв на плівку. Кармен знімав Долорес Ібаррурі, Хо Ші Міна, Че Гевару, Фіделя Кастро, генерала де Голля, був знайомий і листувався з Хемінгуеєм.

Прем’єра останньої роботи відбулася вже без нього

У 1977 році Роману Кармену запропонували стати художнім керівником та режисером радянсько-американського документального фільму «Велика Вітчизняна», який у США носив назву «Невідома війна». Робота над епопеєю була дуже важкою, доводилося переглядати плівки, зняті на фронтах, у таборах, у зруйнованих містах, і знову переживати всі кошмари війни. Ця робота підірвала сили Романа Кармена, і він помер за монтажним столом під час роботи. Це сталося 28 квітня 1978 року. Прем’єра фільму, для якого Кармен так багато зробив, пройшла вже без нього…

Джерела: hrono.ru, Вікіпедія.

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