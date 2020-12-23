Азбука «Одесса-2020»: итоги года — в алфавитном порядке
По поводу уходящего 2020-го года одесситы запустили в соцсетях шутку: «Это самый короткий год: январь-февраль-карантин-Новый год». Подводя итоги этих необычных 12 месяцев в Одессе, мы решили представить произошедшие события в алфавитном порядке. Одна буква — одно слово или событие (за некоторым исключением).
А — «Алфавит околоурбанистический» — создан учредителем Ассоциации архитекторов Одессы Николаем Чепелевым. В нем были высмеяны сегодняшние проблемы городской среды Одессы.
Б — благотворительный фонд «Корпорация монстров» и его руководитель Екатерина Ножевникова весь год — у всех на слуху. Волонтеры активно занимаются помощью пострадавшим от коронавируса. Екатерина Ножевникова возглавила список волонтеров Украины на «Волонтерской премии-2020».
В — выборы. Выборы в 2020-м году в Одессе проходили дважды. Избирали местные советы и городского голову. Проходили в «карантинных» условиях, отмечены малочисленностью голосовавших. В 2020 году в Одессе открылся Музей выборов.
Г — Гоголя дом. Находящийся на одноименной улице многострадальный дом в 2020-м году решили все-таки спасать. Он получил драпировку, новое ограждение, разработан проект консервации здания. В будущем нам пообещали проведение там ремонтно-реставрационных работ.
Д — «Делфи» (Delfi) — выброшенный непогодой в ноябре 2019 г. на одесский пляж танкер, который безуспешно пытались убрать в течение 10 месяцев. Стал местом туристического «паломничества».В сентябре 2020 года его, наконец, отбуксировали в Черноморский морской порт.
Е — елки и елочные базары. В уходящем году нарядные елки на улицах города и елочные базары появились позже, чем в прошлые годы. Впрочем, витрины магазинов обогатились новогодней атрибутикой задолго до зимних праздников.
Ж — Жванецкий. В горестной череде ушедших от нас в этом году одесситов — Михаил Жванецкий. Узнав о смерти писателя, одесситы несли цветы к дому, где он жил в детстве, к плите с его именем на Аллее звезд и на бульвар Жванецкого. В городе был объявлен траур. Часть бульвара Жванецкого была в этом году капитально отремонтирована.
З — Зоопарк. В День города открылась новая входная группа в одесский Зоопарк со стороны Преображенского парка. В период строгого карантина сеть взорвало видео, как директор Зоопарка Игорь Беляков исполняет для зверей классические и современные композиции.
И — «История Одессы в памятниках и скульптурах» — так называется иллюстрированный редчайшими фотографиями альбом, который в этом году издали и презентовали Евгений Волокин и Александр Палариев.
К — коронавирус, ковид, корона, карантин. Самая главная «буква» года. Собственно, эти понятия стали главенствующими в уходящем году. Увы, с ними же входим и в Новый год. Карантин в ушедшем году менял «облик» (скорее, названия): был обычным, ужесточенным, адаптивным. Был у нас и карантин выходного дня.
Л — лимоны и имбирь. В период строгого карантина стали в Одессе «стратегическими продуктами» по причине их «антивирусности». Цена лимонов взлетела до 120-150 грн, имбиря — шагнула за 700. По городу пошли шутки: «Лимоны и имбирчик — лучший витаминчик» и «Какой сегодня курс лимона и имбиря»?
М — маски, масочный режим (см. букву «К»). Настоящее «явление» уходящего года, прошедшее несколько стадий: масок в аптеках не было, они появились, но были далеко не всем по карману. Быстро стали привычным явлением. Сделались основной темой творчества для многих рукодельниц и рукоделов, создававших маски-эксклюзивы.
Н — Новощепной ряд — улица, тянущаяся вдоль Привоза, давно пугающая своим внешним видом. В уходящем году здесь, наконец, начался долгожданный капитальный ремонт.
О — обвалы, обрушения. Серия обвалов домов в Приморском районе города, произошедшая с апреля по июнь. Прозваны «карантинными». Всего произошло 5 обвалов и один случай, когда во флигеле на Польском спуске, 5 стали расходиться стены.
П — пешеходный переход. Сразу три необычности появились в Одессе в уходящем году: светящийся пешеходный переход (панель) на углу Екатерининской и Дерибасовской, трехмерный переход в 3D на углу Магистриальной и Нескучной и детский манекен у перехода на ул. Маршала Малиновского.
Р — реставрация. Обнаруженные под слоями штукатурки старинные вывески на улице Толстого стали примером того, как проводится настоящая реставрация. Привести их в первоначальный вид взялся архитектор-реставратор Анатолий Изотов. Благодаря ей кусочек улицы Толстого «переименован» в Гулевую, а одесситы узнали о малоизвестных страницах истории города.
С — скверы и спуски обновленные. В уходящем году был создан сквер на Вице-адмирала Жукова, капитально отремонтированы сквер у кинотеатра «Вымпел», сквер с Курсантской лестницей, Мечниковский сквер. Стартовали работы в Алексеевском сквере. Закончился капитальный ремонт спуска Маринеско. Стало известно, что одесскую Канаву (Деволановский спуск) тоже будут ремонтировать. Возникший еще до карантина скандал со строительством на Военном спуске мог закончится обвалом домов на улице Гоголя, но работы там были приостановлены.
Т — тополь «пушкинский». Одно из заповедных деревьев Одессы, растущее во дворе дома на улице Торговой. Был так «мощно» подрезан, что специалисты выразили предположение, что дереву не жить.
У — удаленка (смотри букву «К»). Одно из самых распространенных явлений уходящего года. Одесситы работали на удаленке, учились, посещали выставки, концерты, спектакли. Появилось устойчивое выражение «жизнь на удаленке».
Ф — Фальц-Фейна дом (дом с атлантами) на улице Гоголя. Летом 2020 года здесь закончилось долгожданное приведение в порядок фасада красивейшей визитной карточки города. Сами атланты тоже уже не пугают трещинами.
Х — Хаджибейский замок. В ноябре на Приморском бульваре одесские ученые-археологи и историки приступили к раскопкам остатков Хаджибейского замка.
Ц — Цветочная галерея на ул. Преображенской. Спешно закрытая в 2019 году, Цветочная галерея в самом центре города долго ремонтировалась. В 2020-м году полностью поменяла «направление», превратившись в супермаркет сети «ТаврияВ». Внешний вид здания изменился мало, и вызывает недовольство многих одесситов. ).
Ч — Черноморка (Люстдорф). Этот район Одессы «прославился» в уходящем году несколькими оползнями и прощанием со зданием бывшего санатория имени Иванова, который «живописно грохнули» на улице Прибрежной.
Ш — шутки топонимические по-одесски. Дважды в уходящем году одесситы «пошутили» (причем всерьез) так , что даже карантинный юмор ушел на задний план. Так, на сайте президента появилась петиция о переименовании памятника Дюку, а на главной улице города коммунальщики вывесили указатель, где Дерибасовская величалась как «ДерЕбасовская».
Щ — щиты рекламные. В уходящем году в Одессе они были не столько рекламными, сколько профилактическими, особенно в период так называемого жесткого карантина. Исключение — период предвыборной агитации. В 2020 году прославился «обучающий» щит у Привоза «Как это сказать по-одесски?».
Э — эстакада Трассы здоровья. Была открыта (по второму кругу) в июле 2020-го. Перед этим кое-что «пошло не так».
Ю — Юморина. Как и большинство мероприятий, прошла онлайн. Одесситы сами себя веселили в соцсетях. Многие памятники, арт-объекты и манекены в витринах были облачены в маски. На улицах города был отмечен прохожий, который маску заменил на противогаз.
Я — «Ямы Одессы»: так называется группа на Facebook, которую создал одесский активист Кирилл Бондаренко с целью обратить внимание на ямы и провалы в городе. Перед этим он «справил дни рождения» нескольких ям в городе и создал арт-яму.
Мария Котова
Фото: Марии Котовой, Артема Виноградова, Unsplash, Odessa.online, из открытых источников