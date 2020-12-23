Ж — Жванецкий. В горестной череде ушедших от нас в этом году одесситов — Михаил Жванецкий. Узнав о смерти писателя, одесситы несли цветы к дому, где он жил в детстве, к плите с его именем на Аллее звезд и на бульвар Жванецкого. В городе был объявлен траур. Часть бульвара Жванецкого была в этом году капитально отремонтирована.