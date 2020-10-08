Новости Одессы и Одесской области

В Одессе на Молдаванке открылся Музей выборов (фото)

В Одессе на Молдаванке открылся Музей выборов (фото)

На одесской Молдаванке открылся Музей выборов. Это очень интересный, познавательный и веселый «продукт», созданный Одесской областной организацией «Комитет избирателей Украины» (КИУ).

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Музей уже имеет свои запасники: многое приносят сами избиратели. Собранное здесь – результат многолетнего «коллекционирования» КИУ всего, что связано с выборами, и в первую очередь, того, как и чем одаривались и одариваются одесситы в предвыборный период. Впрочем, речь идет не только о «гречке», но и о различных технологиях, в которых мало что меняется.

Здесь можно увидеть раритет – избирательную карточку (приглашение на выборы) образца 1917 года. Да, в тот знаменательный год в Одессе проходили выборы в городскую думу. А рядом – образцы приглашений на выборы уже в последние десятилетия.

 

Гречка, мед и аптечка

Ну, а какие же выборы без пресловутой гречки? Есть здесь и она: уложена в мешочек. Как оказалось, в нее очень удобно втыкать флажки политических партий, собранные за многие годы. Есть и забава для детишек – «собери пазлы из гречки». Мед, который тем же детишкам преподносился в качестве угощения перед очередными выборами, тоже здесь. Равно как и продуктовые наборы, и аптечка с ватой и валерианкой, и блокноты с ручками. Еще один милый экспонат: кандидаты в депутаты завлекали потенциальных избирателей раздачей одежды секон-хенд. И само собой – кулечки с названиями партий и фамилиями кандидатов.

Пиар, чернопиар и треш

В музее представлены и примеры политической агитации, которая демонстрирует все методы борьбы во время выборной гонки. Есть и примеры черного пиара: например, развесить по городу объявления о розыске своего соперника, указывая, что якобы тот преступник.

Есть примеры и видеотреша, и откровенно антиукраинской пропаганды.

А один из первых экспонатов Музея – это собирательный образ человека, «работающего на выборах», иногда на несколько партий сразу. Такой вот «агитатор» получился – одетый в «наряды» с символикой разных партий. Теперь с ним можно фотографироваться.

Вход в музей бесплатный. Адрес: улица Садиковская, 25. Попасть в музей можно по предварительной записи на странице Музея выборов в Facebook.

Фото автора

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить