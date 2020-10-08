В Одессе на Молдаванке открылся Музей выборов (фото)

Музей уже имеет свои запасники: многое приносят сами избиратели. Собранное здесь – результат многолетнего «коллекционирования» КИУ всего, что связано с выборами, и в первую очередь, того, как и чем одаривались и одариваются одесситы в предвыборный период. Впрочем, речь идет не только о «гречке», но и о различных технологиях, в которых мало что меняется.

Здесь можно увидеть раритет – избирательную карточку (приглашение на выборы) образца 1917 года. Да, в тот знаменательный год в Одессе проходили выборы в городскую думу. А рядом – образцы приглашений на выборы уже в последние десятилетия.

Гречка, мед и аптечка

Ну, а какие же выборы без пресловутой гречки? Есть здесь и она: уложена в мешочек. Как оказалось, в нее очень удобно втыкать флажки политических партий, собранные за многие годы. Есть и забава для детишек – «собери пазлы из гречки». Мед, который тем же детишкам преподносился в качестве угощения перед очередными выборами, тоже здесь. Равно как и продуктовые наборы, и аптечка с ватой и валерианкой, и блокноты с ручками. Еще один милый экспонат: кандидаты в депутаты завлекали потенциальных избирателей раздачей одежды секон-хенд. И само собой – кулечки с названиями партий и фамилиями кандидатов.

Пиар, чернопиар и треш

В музее представлены и примеры политической агитации, которая демонстрирует все методы борьбы во время выборной гонки. Есть и примеры черного пиара: например, развесить по городу объявления о розыске своего соперника, указывая, что якобы тот преступник.

Есть примеры и видеотреша, и откровенно антиукраинской пропаганды.

А один из первых экспонатов Музея – это собирательный образ человека, «работающего на выборах», иногда на несколько партий сразу. Такой вот «агитатор» получился – одетый в «наряды» с символикой разных партий. Теперь с ним можно фотографироваться.

Вход в музей бесплатный. Адрес: улица Садиковская, 25. Попасть в музей можно по предварительной записи на странице Музея выборов в Facebook.

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