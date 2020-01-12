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Новости Одессы и Одесской области

Как изменился сквер в одесском переулке вице-адмирала Жукова: лавки нового дизайна и много плитки (фото)

Как изменился сквер в одесском переулке вице-адмирала Жукова: лавки нового дизайна и много плитки (фото)

«Карман» в узком переулке в самом центре города благодаря «Общественному бюджету» превратили в сквер.

По большому счету, сквером это место теперь назвать довольно трудно. Скажем так: здесь появилась еще одна зона отдыха — на месте того, что, по сути, было просто парковкой.

Итак, что получилось: очень много плитки, лавки нового дизайна, урны, лунки для деревьев. Очень мало зелени, зато есть где присесть, «потеряться», если устал бродить по центру города.

 

А еще одесситам очень нравится, как интересным дизайнерским решением здесь «прикрыли» газораспределительную станцию  и трансформаторную подстанцию. Первая «спряталась» за ярким заборчиком с современным декором, вторая — за муралом.

Радуют фонари и кустарники по периметру, равно как и тот факт, что здесь теперь уже не будет парковки — своеобразной оградой этой зоны отдыха стали полусферы, преграждающие проезд авто.

Одесские мамы приходят сюда с колясками и с детьми постарше. Одна из них призналась, что «все хорошо, глазу приятно, вот бы еще качельки какие-нибудь для детей. Ну и летом здесь уже не посидишь — жарко, а зелени мало».

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Мария Котова
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