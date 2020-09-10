Леса, новое ограждение и красивая драпировка: как выглядит сегодня одесский дом Гоголя

Многострадальный и окруженный скандалами разваливающийся дом Гоголя на одноименной улице сегодня уже не мозолит глаза: он в лесах, рядом с ним появилось новое аккуратное ограждение с проходом. Кроме того, он «одет» в новую красивую драпировку.

Напомним, в конце августа был подписан меморандум о сотрудничестве и реставрации сохранения объекта культурного наследия по ул. Гоголя, 11. Меморандум был подписан между Приморской районной администрацией и представителями Общества совладельцев многоквартирного дома «Уютное» (владельцами квартир в доме Гоголя). Совладельцы квартир займутся восстановлением внутренних помещений, исполнительные органы Одесского горсовета — реставрацией фасада и капитальным ремонтом мест общего пользования.

В течение сентября планируется завершить разработку проекта первоочередных противоаварийных и консервационных работ. Далее, по возможности, — восстановить разрушенную кровлю фасадного г-образного жилого дома по ул. Гоголя, 11, чтобы предотвратить в осенне-зимний период попадание внутрь осадков. Будет разрабатываться проект ремонтно-реставрационных работ.

К ремонту дома Гоголя приступят, как нам обещают, только в следующем году. В будущем, вполне вероятно, в нем даже появится музейная экспозиция, связанная с жизнью и творчеством Гоголя в период пребывания писателя в нашем городе.

Напомним, комиссия, созданная для оценки состояния дома на улице Гоголя, 11 в центре Одессы, признала фасадную часть этого дома непригодной для проживания.

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Фото: Мария Котова