Кусочек старой Одессы: часть улицы Толстого стала Гулевой (фото)

С 1828 по 1907 годы улица Льва Толстого в Одессе именовалась Гулевой. И вот ведь своего рода парадокс: кусочек улицы уже переименован «обратно»: кафе на Льва Толстого, 5 именуется «Mary lanch на Гулевой».

Буковка к буковке, кирпичик – к кирпичику

А произошло это после того, как здесь начались реставрационные работы обнаруженных старинных шрифтовых рекламных вывесок аптекарского склада Давида Лейбензона.

Мы рассказывали и о том, как работы продолжались.

Сегодня мы снова здесь — на Гулевой, то есть, на том участке улицы Льва Толстого, который превращается в еще один Уголок Старой Одессы.

Реставраторы трудятся здесь с августа месяца практически на общественных началах, а архитектор-реставратор Анатолий Изотов вообще тут, кажется, живет. Две таблички уже прочитываются. Анатолий указывает мне на обнаруженную третью – пока под слоями штукатурки. Это «на потом», уже, вероятно, на следующий год.

Вопрос «что ж так долго?» здесь, как минимум, неуместен. Кроме того, что мы получаем кусочек возрожденной истории, мы с вами еще и присутствуем на уроке «что такое реставрация и как ее нужно проводить».

Анатолий прикасается к букве «С» на табличке. Поясняет:

— Ну вот эту букву «С» мы уже привели в ее первоначальный вид, а «С» в другом слове только угадывалась. Что делаем? Переводим её на кальку, потом крепим на картон, вырезаем по контурам и получаем шаблон, который прикладываем к следам утраченной буквы и обводим. А далее – дорабатываем уже по месту, что позволяет нам восстановить ее с сохранением почерка мастера.

Под правой табличкой уже имеется настоящий клад: лавовые плиты и исторические одесские печные кирпичи с клеймами. Это дар уголку на Гулевой от одесских краеведов и коллекционеров.

И килограммы мусора

Ну, а что касается сроков, то лучше этот вопрос не задавать, Анатолий Изотов уже говорил корреспонденту «Одесской жизни», что реставраторы на этом объекте «торопятся медленно».

— Мы же шаг за шагом начали приводить в порядок не только изюминку фасада — шрифтовые рекламные вывески, но и пространство самого фасада вокруг них, чтобы красота не ютилась в халоймесе случайного прошлого. Что же до вывесок, то сами судите: для начала скальпелями пришлось расчищать шесть слоев! А это — цемент, алебастр, линкруст, старая краска. А сколько «мусора» пришлось извлечь из этих слоев! Извлекали арматуру, дерево, цемент и пластик. Демонтировали систему кондиционирования (кстати, это произошло на добровольных началах), демонтировали навес, маркизу, восполнили утраты кладки и отделочных материалов, восстанавливали утраченный декор, демонтировали старый приямок из асфальта и куска дерева, и создали новый, произвели мощение из лавовых плит, мощение части водоотвода…

Анатолий Изотов преподает еще один урок: «Для каждого слоя, а соответственно, и раствора, есть то время, которое необходимо ему для обретения своих свойств. А это от 2 до 3 дней при том, что время его нанесения ограничено температурой и влажностью.

Что еще предстоит сделать?

А что сейчас? Как рассказывает Анатолий, если позволит погода, будут нанесены финишные красочные слои на фасад, что займет время. Далее будет наноситься на черный с морским отливом тонировочный белесый красочный слой другой слой — красочный, для получения полного соответствия первоначальному цвету.

— Мы сейчас в графике восстанавливаем те самые шрифты, которые после восстановления контуров постепенно восполняются краской в местах утрат, — рассказывает Анатолий.

Ну а уже потом реставраторы установят защитные экраны, освещение (это будут старинные фонари). Получат одесситы в подарок от тех, кто проводит здесь работы, и новые маркизы над участками восстановленными.

— Они более типичны для старой Одессы, чем сваренные трубки с пластиковым покрытием. В конце покрасочных работ установим уже сваренный каркас для крышки приямка. Для самой крышки нам уже подарили петли, задвижки и ручки (хоть и не уличные, но зато подлинные для той эпохи). Планов тут много… Но про это чуть позже. И главное, тут мы показываем, что такое настоящая реставрация, а не создаем красивый фантик под лозунгом «реставрация», — говорит Анатолий Изотов.

Фото: Мария Котова