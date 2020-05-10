Не то достраивают, не то ремонтируют: что происходит на сданной в эксплуатацию одесской эстакаде? (фото)

Еще в конце марта подрядчик заговорил о том, что велопешеходная эстакада в Одессе готова и сдана в эксплуатацию. Но, как оказалось недавно, после этого заявления работы там продолжились. Выглядит все как ремонт.

Работы на велопешеходной эстакаде на 10-й ст. Б. Фонтана развернули вновь. На время работ дорогу снова оградили ленточками, но их уже успели сорвать.

Об этом сообщил наш корреспондент, побывав на 10-й станции Большого Фонтана.

Строители приступили к последнему этапу оборудования велопешеходной эстакады вдоль Трассы здоровья.

Когда мы находились на месте, рабочие ООО «Ростдорстрой» наносили грунтовку на нижнюю часть эстакады.

На участках, где проходили люди, прохожих предупреждали о том, что раствор может капать, поэтому нужно было немного подождать, прежде чем пройти. После того, как первый слой высыхал, специалисты приступали к покраске в белый цвет.

Краска, говорят, специальная, устойчивая к агрессивной морской среде, впрочем, это покажет время.

На самой эстакаде проводили работы по шлифовке поверхности для дальнейшего нанесения финишного слоя. Это будет «последний штрих».

Пока специалисты выполняют свои обязанности, одесситы гуляют по велопешеходному полотну. Причем пыль их не смущает.

– Каждый раз нам приходится останавливаться, чтобы могли пройти люди. Они не понимают, что, чем раньше мы прошлифуем, тем быстрее уйдем отсюда, и никакой пыли не будет, – жалуются строители.

Ориентировочно последний слой начнут заливать на следующей неделе. А значит, на эстакаду нельзя будет пройти, пока все не высохнет. Рабочие говорят, что ленточки не помогут, так что придется перекрыть забором.

Напомним, ранее мы писали о том, что велоэстакаду на Фонтане успели оценить транспортные эксперты. Они назвали ее неудобной и опасной, в частности, из-за резких поворотов и торчащих конструкций. А со стороны 10-й ст. Фонтана на нее нельзя заехать, нужно идти по лестнице и нести велосипед в руках.

Как мы убедились, нынешние работы не направлены на то, чтобы улучшить ситуацию. Многие одесситы по-прежнему считают, что 74 млн грн., которые потратил на строительство город, – необоснованно завышенная цена. Объект не оправдал ожиданий большинства горожан.

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