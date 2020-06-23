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Одесский дом с атлантами отреставрировали: что с воротами?

Одесский дом с атлантами отреставрировали: что с воротами?

Наша визитная карточка города — одесский дом с атлантами, он же — дом Фальц-Фейна, теперь стоит обновленный, его реставрация закончилась. Начались другие проблемы — «воротные».

«Одесская жизнь» рассказывала об окончании реставрации красивейшего дома в Одессе. Многие краеведы считают, что такое понятие, как реставрация «к тому, что мы получили, не имеет никакого отношения», но это уже другая история.

Да, на фасаде обновленного дома по-прежнему «красуются» кондиционеры и провода. Ну а жители дома сразу после завершения работ забили тревогу: пропали старые ворота. Уже и строительные леса полностью сняты, а ворот так и нет на месте. Да и ограда дома, как жаловались жители, «не доведена до ума».

Выясняем, в чем дело. Реставрируя памятник архитектуры, рабочие сняли ворота, чтобы во двор могла свободно заезжать техника. Впрочем, без ворот жители дома прожили не очень долго. Их вернули и установили на место.

Побывав в историческом доме, убеждаюсь: ворота на месте. Сами ворота ну очень нуждаются в том, чтобы их привели в порядок. Очень! Как они выглядят — смотрите на фото в галерее. Ограда дома тоже «вопит» об обновлении.

Ворота у дома с атлантами
Ворота у дома с атлантами
Ворота у дома с атлантами
Ворота у дома с атлантами
Ворота у дома с атлантами
Ворота у дома с атлантами
Ворота у дома с атлантами
Ворота у дома с атлантами

Но как рассказывает местная жительница Ольга, проблема заключается еще и в том, что ворота теперь не закрываются. Попробовала — в самом деле, с места не сдвинешь…

То есть, на фоне обновленного фасада ворота стали выглядеть еще хуже, чем раньше, своей функции они не выполняют, а ограда тоже не радует взор, вступая в диссонанс с обновленным фасадом…

Дом с атлантами Дом с атлантами Дом с атлантами

Фото: Мария Котова

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