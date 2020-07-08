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Новощепной ряд: красивое завтра, неузнаваемое сегодня

Новощепной ряд: красивое завтра, неузнаваемое сегодня

Новощепной ряд стал совершенно неузнаваемым. Стоит пройти по этой бывшей ул.Эстонской, чтобы убедиться, как жутовато-кипящее вчера превращается в красивое (будем надеяться!) завтра.

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Завтрашний день Новощепного ряда, по-прежнему именуемого одесситами «клоакой», и в самом деле выглядит ну очень даже. С визуализацией его будущего «лица» уже можно ознакомиться. Смотришь на «картинки» — глазам не верится.

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Сегодня же здесь ведутся работы, и старый торговый Новощепной ряд тоже выглядит малознакомым. Уже уложен во многих местах гравий, нет следа от старых рельс, во многих местах все перекопано для прокладки коммуникаций. Ну и теперь здесь же появились мостики, потому что хотя и пройти по ряду можно, но из-за ведущихся работ во многих местах это уже стало проблематичным.

Торговли со стороны «Привоза» уже нет совсем. Контейнеры увешены надписями с прописанием «дорожной карты». Мол, если ищите стройматериалы, то они теперь в обувных рядах, обои надо искать там-то и там-то.

И вот ведь что удивительно: «впритык» к работающим экскаваторам и разрытым местам люди все равно умудряются торговать «с ног». Конечно, стены, как прежде, не увешены плащами и кофточками из прошлого века, но товар выкладывается на землю — приценивайтесь, покупайте!

А вот ближе к Екатерининской торговля вообще бурлит — рядом со щитом, извещающим о реконструкции Новощепного ряда. Благо, трамваи здесь ведь теперь не ходят.

Кроме того, вероятно совсем скоро откроется вторая очередь ТЦ «Остров». Забор и драпировка с него убраны, равно как и ограждение, и его уже можно созерцать. Услышала даже, что он уже получил прозвище «Монстр». Кстати, здесь под землей будет обустроен паркинг на 400 мест.

Больше фото с Новощепного ряда смотрите в нашей галерее:

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Фото: Мария Котова

Визуализация будущего Новощепного ряда: официальный сайт Одессы.

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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