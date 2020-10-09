«Околоурбанистический алфавит» Одессы заставил горожан смеяться и грустить (фото)

Было бы смешно, если бы не так грустно – так одесситы отреагировали на забавную публикацию в Facebook “Одесского околоурбанистического алфавита”. Его автор – учредитель Ассоциации архитекторов Одессы Николай Чепелев.

Каждая буква алфавита имеет свою «картинку», вернее, фото какого-либо факта, связанного с одесскими улицами, фасадами, памятниками архитектуры. А факты, между тем, самые неприглядные, но при этом часто встречающиеся.

Напоимер, скульптура Ночи над мэрией, которую коммунальщики в свое время заклеили скотчем во избежание полного разрушения, вышла в прикольном алфавите под буквой «Р» – реставрация». А вот история со злосчастным танкером «Делфи» вышла под буквой «Д» – «достопримечательность, то есть, место, где все хотят сфотографироваться. Важная штука для развития туризма».

«Столько разных замечательных фото, связанных с одесской городской средой, что не мог не собрать подборку с пояснениями», – написал по поводу собранной коллекции Чепелев.

Фото: Николай Чепелев

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала об еще одном приколе в тему от Ассоциации архитекторов Одессы: «Бредостроительство: торгово-развлекательный центр имени Ё. Ибалета».