Одесский памятник Дюку переименуют?

На сайте президента Украины зарегистрирована петиция Ивана Волянского о переименовании памятника Дюку де Ришелье в Одессе.

Петиция опубликована 28 апреля, начался сбор голосов.

Текст петиции гласит, что «многолетнее архитектурное расследование наконец-то завершено. Теперь со стопроцентной уверенностью можно сказать — в Одессе вместо памятника основателю генерал-губернатору Дюку де Ришелье находится типичная фигура римского цезаря Гая Юлия Октавиана».

Автор петиции считает, что памятник нужно переименовать в Гая Юлия Октавиана, «это поможет восстановить справедливость, так как статуя, названная в честь Дюка де Ришелье, представляет из себя фигуру римского цезаря».

«Просим переименовать статую Дюка де Ришелье в цезаря Гая Юлия Октавиана. На первый взгляд, это радикальный и смелый шаг, но дальновидный человек осознает пользу от подобных переименований и манипуляций», — считает автор петиции.

Фото и скриншот Марии Котовой

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.