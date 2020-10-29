В Одессе слегка переименовали Дерибасовскую, но потом все исправили

Курьезный случай из серии «что на уличном указателе?» произошел в Одессе. Одесский редактор, фотограф и путешественник Виталий Милевич на своей странице в Facebook опубликовал фотографию уличного указателя с казусом: главная улица города обозначена как «ДерЕбасовская».

– Пока одесская мэрия никак не успокоится с переименованием улиц на Таирова, у нее под носом кто-то безграмотный переименовал главную улицу города, – сообщает Виталий.

Можно догадаться, что фотография вызвала целую серию соответствующих комментариев.

Позже стало известно, что ошибочку исправили. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства.

«Департамент городского хозяйства приносит извинения одесситам за действия сотрудников частной компании «Ренессанс-92», которые установили на доме, находящемся в их управлении, табличку с ошибкой в названии улицы. Речь идет об адресе: Дерибасовская, 9, в которой букву «И» ошибочно заменили буквой «Е», что вызвало большой резонанс в социальных сетях и СМИ. На данный момент некорректная табличка демонтирована и заменена на другую – с правильным написанием», – отметили в горсовете.

Отметим, что в Одессе случаются разные казусы с написанием названий улиц на указателях. Некоторые из них (например, на улице Княжеской) никаким исправлениям не подлежат: они написаны в таком словарном изобилии, что не перестаешь удивляться.

Как недавно сообщала «Одесская жизнь», под уличным указателем на улице Спиридоновской есть мемориальная табличка, гласящая, что улица названа в честь писателя Максима Горького (Алексея Пешкова).

Фото из Facebook Виталия Милевича