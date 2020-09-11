Эвакуация Delfi: как преодолевали трудности и во сколько обошлась операция

10 сентября танкер Delfi покинул акваторию пляжа Дельфин и был отбуксирован в Черноморск. После успешного завершения эвакуации судна, главы участвующих в операции организаций поделились своими впечатлениями и подробно рассказали о всех деталях.

Об этом рассказали главы компаний, которые участвовали в эвакуации затонувшего танкера.

Операция началась ровно месяц назад – 10 августа. В этот день Администрация морских портов Украины пописала договор с ООО «Краншип», который входит в ООО «Трасшип», и ООО «Бруклин-Киев». Последняя компания профинансировала все работы. Однако суммы, указанной в контракте, было мало. Глава ООО «Трансшип» Андрей Иванов сказал, что не может разглашать условия самого контракта из-за конфиденциальности. Но назвал общую сумма работ – она превышает 500 тысяч долларов.

В этот раз команда набралась не малая. В освобождении Одессы от Delfiучувствовали специалисты АМПУ, ООО «Бруклин-Киев», «Трансшип», «Краншип», «Морское инженерное бюро», ЧАО «Ильичевский судостроительный завод».

Новая операция по эвакуации с новой командой началась с того, что пришлось убирать мусор после предыдущих неудачных попыток отбуксировать танкер. Затем, по периметру судна, на дне расчищали территорию от валунов. Для крепления тросов к нефтяному танкеру приварили крепления для тросов.

«Мы давно сотрудничаем с Ильичевским судоремонтным заводом. Благодаря тому, что они принялись делать наш заказ вне очереди, мы смогли сэкономить время. А в качестве их работы нам никогда не приходилось сомневаться», – рассказал глава ООО «Морское инженерное бюро» Геннадий Егоров.

Следующим этапом шла очистка отсеков от ила, глины и песка. По ориентировочному подсчету, такого мусора набралось около полторы сотни тонн. Далее начались демонтажные работы: с судна убрали части и механизмы, которые мешали для крепления трсов и дальнейшей эвакуации.

Наконец, подготовительные работы дали свой результат: 26 августа судно поставили на ровный киль. До 9 сентября сотрудники «Трасшип» проводили подготовительные работы уже для эвакуации. В частности, им нужно было отремонтировать и загерметизировать правый борт и откачать воду, чтобы судно поднялось.

В ночь с 9 по 10 сентября плавкран «Атлас-4» стал с левого борта судна, а плавкран «Пк-48» – с правого. Они выполняли роль понтонов. В то же время, буксиры «Даймонд Н» и «Топаз Н» потянули в порт Черноморска.

«Мы выполняли непривычную для нас операцию. Из-за того, что плавкарна «Богатырь» был на ремонте, нам пришлось использовать такую конструкцию из меньших плавкранов, чтобы справится с задачей. А придумать такой «велосипед» стало реально благодаря команде профессионалов», – рассказал глава «Трансшип» Андрей Иванов.

Тем не менее, Delfiпока что остается на территории Одесской области. Его будут держать на так называемом кладбище суден. А его дальнейшую судьбу – распиливать или не распиливать – решит суд.