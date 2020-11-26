“Пушкинский тополь” в Одессе: что осталось от исторического дерева? (фото)

История с одесским историческим тополем, который был недавно так основательно подрезан, что, как поговаривают, жить осталось ему недолго (впрочем, время покажет) имеет своеобразное продолжение.

Что же с историческим тополем?

Да, дерево основательно подрезано, осталось от него совсем немного. Во дворе на Торговой, 17, куда водили туристов знакомить с «пушкинским тополем», между тем, сегодня озабочены другой проблемой. Могучие ветки, превращенные во внушительные «чурки», лежат там теперь, занимая довольно большую территорию. А двор, между прочим, небольшой.

— Вы не знаете, когда это все уберут? — поинтересовалась жительница двора, видя мое стремление зафиксировать увиденное на фотоаппарат.

Вообще, получается так: одни жители двора были «за» тополь, другие — «против»: не дай Бог, упадет.

Чуть-чуть тополиной истории

К слову, почему-то многие полагают, что на самом деле несчастный тополь вовсе никакой не ботанический памятник, а все слухи, связанные с темой «Пушкин и его одесский тополь» — не более чем байки.

Городские байки — это тоже наше достояние. А вот насчет тополя-памятника — это уж никак не байка. У меня сохранилось фото 2009 года, где рядом с тополем еще красовалась табличка, гласящая: «Тополь канадский. Ботанический памятник природы местного значения». В 2015 году этой таблички уже не существовало, увы. Осталась только «палочка» от нее. Потом и ее не стало. Говорят, что потом она снова вроде как появилась…

Обошлись без специалистов

Вероятно, тополь и в самом деле надо было подрезать. Но!.. Вот что по этому поводу сообщает на своей странице в Facebook землеустроитель, геодезист, сотрудник КП «Горзелентрест» Екатерина Бакова, представлявшая не так давно «Открытую карту деревьев»:

«Побывала на обследовании Пушкинского тополя. Ну что сказать, горько и обидно, что поздно…, что пилили 4 дня самым дорогущим способом, и никто ничего не слышал… Никто не спросил документы, исполнитель не поинтересовался процедурой получения разрешений, не посоветовался с ботаниками, на худой конец. Все у нас большие специалисты — знают все без экспертов. Горе от ума какое-то. А дереву на минуточку — 173 года, 658 см в обхвате. Нуждалось в подрезке, но не такой…».

А в какой? И как это должно было происходить? Об этом в видеокомментарии подробно сообщил главный инженер КП «Горзелентрест» Владимир Хрома.

«Тополь — это памятник, и поэтому Горзелентрест не имеет права выдать разрешение на его обрезку. Если нам поступает заявление с просьбой на кронирование или подрезку дерева, мы должны обратиться в областную экологию. Совместно выезжает областная экология и «Горзелентрест», определяется, какие ветки необходимо спилить. По данному же вопросу на Торговой, 17 к нам никто не обращался. Вчера поступила жалоба, скорее всего от жильцов, потому что одни были за кронирование дерева, а другие — против. На место выехал наш инспектор, где определил, что дерево кронировано примерно на 50%. Я бы даже сказал, ужасно кронировано. Посрезали все скелетные ветки».

Что имеем в результате на сегодняшний день? То, что осталось от исторического тополя. Ну и его «части», которые, как мы убедились, покоятся во дворе на Торговой.

Как сообщает Владимир Хрома, предприятие приняло решение обратиться в полицию и вызвать представителей областного департамента экологии и природных ресурсов, которые уже подсчитали приблизительный ущерб — более 100 тысяч гривен.

И еще: таких деревьев-памятников в Одессе всего-то около 25…

Фото автора