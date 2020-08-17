Одесский сквер «Курсантская лестница»: зона отдыха, зона спорта и мега-пандус

Иногда скверы и парки дают название одесским лестницам. А здесь получилось наоборот: одна из самых больших лестниц Молдаванки дала название скверу: «Сквер «Курсантская лестница» (или еще — «Сквер с курсантской лестницей»).

Почему курсантская? По ней часто спускаются и поднимаются курсанты нашей «вышки». Место, где она находится, — это граница Молдаванки и других районов города, соединяет лестница ул. Балковскую («низ») и Дюковскую («верх»).

Здесь достаточно большой сквер, с центральной аллеей в форме круга, деревьями. И все это совсем недавно пребывало в печальном состоянии, и все это теперь почти сказочно преобразилось.

Проект благоустройства этой «нецентральной» территории стал победителем «Общественного бюджета».

– В густонаселенном жилом микрорайоне в границе улиц Старопотофранковская, Нищинского, Градоначальницкой и Балковской, с многочисленными учебными заведениями, детским садом, расположенными вблизи сквера, нет других зеленых мест для отдыха. Санитарно-гигиеническое и эстетическое состояние зеленой зоны, существующее на данный момент, препятствует полноценному отдыху людей в сквере, — сообщали тогда авторы проекта.

Проект победил, но реконструкция старого сквера откладывалась из-за карантина.

И вот, наконец, результат: совершенно преображенный сквер. Даже старая курсантская лестница теперь выглядит по-новому. Что появилось? Зона отдыха, детская зона, спортивная зона, место для выгула и тренировки четвероногих друзей. Удобные лавочки, тренажеры, детские площадки…

Но особое место здесь занимает современный мега-пандус для людей с особыми потребностями. Он располагается рядом с Курсантской лестницей.

Одесский сквер «Курсантская лестница» Одесский сквер «Курсантская лестница» Одесский сквер «Курсантская лестница» Одесский сквер «Курсантская лестница» Одесский сквер «Курсантская лестница» Одесский сквер «Курсантская лестница» Одесский сквер «Курсантская лестница» Одесский сквер «Курсантская лестница» Одесский сквер «Курсантская лестница» Одесский сквер «Курсантская лестница» Одесский сквер «Курсантская лестница» Одесский сквер «Курсантская лестница» Одесский сквер «Курсантская лестница» Одесский сквер «Курсантская лестница» Одесский сквер «Курсантская лестница» Одесский сквер «Курсантская лестница» Одесский сквер «Курсантская лестница» Одесский сквер «Курсантская лестница» Одесский сквер «Курсантская лестница» Одесский сквер «Курсантская лестница» Одесский сквер «Курсантская лестница»

Фото: Вячеслав Теняков