Одесский сквер «Курсантская лестница»: зона отдыха, зона спорта и мега-пандус

Иногда скверы и парки дают название одесским лестницам. А здесь получилось наоборот: одна из самых больших лестниц Молдаванки дала название скверу: «Сквер «Курсантская лестница» (или еще — «Сквер с курсантской лестницей»).
Почему курсантская? По ней часто спускаются и поднимаются курсанты нашей «вышки». Место, где она находится, — это граница Молдаванки и других районов города, соединяет лестница ул. Балковскую («низ») и Дюковскую («верх»).
Здесь достаточно большой сквер, с центральной аллеей в форме круга, деревьями. И все это совсем недавно пребывало в печальном состоянии, и все это теперь почти сказочно преобразилось.
Проект благоустройства этой «нецентральной» территории стал победителем «Общественного бюджета».
– В густонаселенном жилом микрорайоне в границе улиц Старопотофранковская, Нищинского, Градоначальницкой и Балковской, с многочисленными учебными заведениями, детским садом, расположенными вблизи сквера, нет других зеленых мест для отдыха. Санитарно-гигиеническое и эстетическое состояние зеленой зоны, существующее на данный момент, препятствует полноценному отдыху людей в сквере, — сообщали тогда авторы проекта.
Проект победил, но реконструкция старого сквера откладывалась из-за карантина.
И вот, наконец, результат: совершенно преображенный сквер. Даже старая курсантская лестница теперь выглядит по-новому. Что появилось? Зона отдыха, детская зона, спортивная зона, место для выгула и тренировки четвероногих друзей. Удобные лавочки, тренажеры, детские площадки…
Но особое место здесь занимает современный мега-пандус для людей с особыми потребностями. Он располагается рядом с Курсантской лестницей.
Фото: Вячеслав Теняков