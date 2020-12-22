Коронавирус охватил всю планету Земля

Пандемия коронавируса охватила все континенты планеты Земля. Даже Антарктида перестала быть безопасной.

Недавно COVID-19 выявили у 36 человек на чилийской исследовательской станции, сообщает австралийский телеканал ABC.

Коронавирусом на этой базе заразились 26 чилийских военных и 10 человек из обслуживающего персонала. Их эвакуировали в город Пунта-Аренас на юге Чили. На помощь им пришел корабль, у троих членов экипажа которого также обнаружили коронавирус.

Напомним, что в Великобритании обнаружили новый вид COVID-19.