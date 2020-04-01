Юморина на карантине: как шутят одесситы, которых «судьба разбросала по разным диванам»?

В Одессе, как и во всей Украине, уже несколько недель действует режим карантина. Он, как известно, предполагает одной из мер — запрет на проведение массовых мероприятий. А именно к таким относится знаменитая Одесская Юморина, которая, соответственно, попала под «карантинные санкции».

В нынешнем году впервые за почти полвека яркий фестиваль юмора и смеха оказался под угрозой срыва. Но одесситы — люди не простые, и под трудностями не прогибаются. Тем более, что радость и положительные эмоции — лучшие лекарства от уныния, страха и паники. А если еще и вспомнить, что смех «продлевает жизнь», то в условиях коронавирусной пандемии, обращение к веселью не заставило себя долго ждать.

Так, Одесская Юморина обрела еще одно — современное, в духе времени и ситуации, воплощение — праздник смех перешел в интернет-формат. Причем произошло это на самых разных уровнях.

Например, на официальном. Департамент культуры и туризма Одесского горсовета для соблюдения карантина провел Юморину-2020 онлайн. Самые известные одесские комедианты и основатели праздника юмора онлайн общались с участниками «Юморины на удаленке» — на странице департамента в facebook.

Там же для всех желающих были доступны архивные выступления известных на весь мир одесситов Романа Карцева и Михаила Жванецкого, можно было увидеть, какой была первая одесская Юморина и как она менялась с годами, а также посмеяться над старыми и новыми шутками, рожденными в сети.

Но одесситы и сами пришли к такому формату. Они шутят на злобу дня, рассказывают забавные истории о течении карантина в отдельно взятых квартирах и смеются над жизнью на удаленке.

Юморине в этом году не повезло, как, впрочем, и всем нам. И все же одесситы, несмотря ни на что, продолжают шутить. И хотя юмор теперь стал если не черным, то заметно почерневшим, он, к счастью, есть и рождается словно на ходу. Им делятся в соцсетях, его рассылают родным и друзьям — в качестве поддержки.

Что в теме?

Итак, карантин, карантин, вроде бы и не до Юморин. Между тем, на улицах Одессы стали активно надевать маски на арт-объекты, уже появился первый стрит-арт «в тему», по улицам ходит развеселый одессит в противогазе. Одесский тамада решил разбавить юмором напряжение: вышел на Дерибасовскую и веселил народ.

Шутки, мемы, анекдоты таки посыпались, хотя поначалу и с трудом. Так, шутка, что из крана польется самое разнообразное спиртное в качестве профилактики от опаснейшей инфекции, почему-то была названа «необоснованным фейком».

Главной темой для «шуток юмора» стали защитные маски. А еще: туалетная бумага, гречка и прочие «сопутствующие стратегические товары», вынужденное сидение дома и работа на удаленке.

Делимся карантинками

Тема «судьба разбросала нас по разным диванам» и как это происходит, стала основной. И тут началось, простите за тавтологию, с самого начала: «Судя по тому, как протекает 2020 год, хочется спросить: вы как его встречали?!!».

Одесситы юморили и продолжают юморить по поводу всего происходящего , причем реагируют на все сразу же, по мере поступления все новых и новых вестей, карантинных мер, новой паники. Как-то сразу стало понятно, что надо же как-то защищаться, а не просто советовать друг другу просмотреть сериалы-ужастики об эпидемиях, заражениях и «опустевшей планете» после всего этого. Более того, теперь даже появилось обращение: «Одесситы, в затянувшийся новый праздник Дня святого Карантина, дарите друг другу карантинки».

И вот уже — нате:

«Шел пятнадцатый день карантина. В девятиэтажке стали обмениваться мужьями»

«В Одессе закрыли все станции метро из-за угрозы короновируса!»

«Почему сметают с полок туалетную бумагу? Потому что на каждого чихнувшего — тут же сто обделавшихся».

«Коронавирусу не поддаются дети. Почему? Таки все просто, дети не читают новостей!»

«Мужчина с запасом гречки и макарон, познакомится с женщиной с запасом сахара и туалетной бумаги».

«Руки надо мыть не 15-20 секунд, а минимум 15-20 минут. Ваш водоканал»

«Третий раз за неделю иду закупаться едой на две недели».

«Когда туалетная бумага закончилась, народ стал внимательно присматриваться к обоям и наждачной бумаге»

«В сеть магазинов «секонд-хенд» поступила свежая партия б/у масок из Китая и Италии очень хорошего качества. Цена 10 грн. шт.»

«На рынке ценных бумаг лидирует Обуховская»

Посыпались жалобы:

«Теперь, кроме как из себя, и выйти некуда»

«Всегда быть в маске — судьба моя?!»

«Моей семье не нравится, что я теперь стал работать на дому. Сема, патологоанатом»

«У меня еще соль с конца света 12.12 2012 не закончилась…»

Появились дельные советы:

«Кредиты пока не выплачивайте. Будут звонить — просто кашляйте»

«Предлагаю ввести в обиход общения приветствие: «Маска, маска, я тебя знаю!»

Люди стали искать ответы на насущные вопросы:

«Подскажите, какое вино к гречке больше подходит?»

«А если карантин продлят, то есть ли риск, что маска станет мала?»

«А не слишком ли иронично игнорировать карантин в городе, где есть трамвайная остановка «Чумка»?»

Отдельная тема (кстати, новая) — это вынужденное сидение дома. Юморинный отзыв последовал сразу же:

«Вы планируете куда то летом? — В июне и июле будем дома, а в августе хотим выйти в магазин»

«Вы знаете, на карантине сидеть дома совсем не нудно. Я только не пойму, почему в одном килограммовом пакете гречки 2789 зерен, а в другом — 2804?!»

«После недельного карантина люди стали лучше понимать, почему собаки так радуются команде «Гулять!»

«А мы путешествуем. Сегодня посетили кухню — столицу нашей квартиры»

«Уважаемые пассажиры! Говорит ваш пилот. Из-за коронавируса я работаю из дому».

В общем, Юморина, пусть диванная, пусть с долей черноты, но все же происходит. И, пожалуй, тут в самое время привести в качестве примера еще один вопрос-анекдот: «Уже даже и не вспомню, о чем мы говорили друг с другом, кроме коронавируса?». Ну а насчет будущего, которое, как известно, не предугадать, то и в этом смысле уже есть карантинка: «Не знаю, сколько это продлится и чем все это закончится, но на всякий случай советую купить елку».

Вам показалось мало? Тогда любуйтесь собранными нами картинками-карантинками. У нас — Юморина. Пусть даже в суровых эпидемических оттенках.

Фото из открытых источников и автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!