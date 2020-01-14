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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе отметили день рождения тротуарной ямы

В Одессе отметили день рождения тротуарной ямы

Одесский художник и общественный активист Кирилл Бондаренко пригласил всех желающих на день рождения… ямы на тротуаре в переулке Некрасова.

Да, красуется себе на тротуаре очередная яма. А Кирилл очень хорошо знает, чем это чревато, и ведет с ямами неустанную борьбу. В этот раз он решил обратить внимание на опасность особым методом — установкой инсталляции вокруг опасного «объекта».

— Все очень просто. Сколько не пишешь в различные инстанции, толку обычно не бывает. Вот и решил отметить день рождения ямы, превратив ее в арт-яму, чтобы о ней стало известно. Сегодня этой «малышке» исполняется месяц. И она получила в день именин красочную инсталляцию. Она очень юная. А вот яма на ул. Гоголя — «старушка». Ей уже 2 года, — рассказывает Кирилл.

Кирилл уже не в первый раз проводит подобные «ямочные праздники». Так, к примеру, на ул. Ольгиевской он «любовался» и сообщал о подобной яме несколько месяцев. Но лишь после того, как он провел подобную инсталляцию, тротуар был избавлен от нее.

Кирилл Бондаренко

День рождения ямы был отмечен вином. Прохожие вовсю улыбались, когда подходили к новому арт-объекту, и им рассказывали, что здесь «празднуют». Кстати, и сама месячная именинница тоже получила глоток вина в стаканчике.

Ну а Кирилл, который обеспокоен появлением все новых и новых ям в Одессе, даже невесело пошутил, что пора уже продумать своеобразный «турмаршрут» по ямам города. Или, на крайний случай, их интерактивную карту создать.

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Мария Котова
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