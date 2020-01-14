В Одессе отметили день рождения тротуарной ямы

Одесский художник и общественный активист Кирилл Бондаренко пригласил всех желающих на день рождения… ямы на тротуаре в переулке Некрасова.

Да, красуется себе на тротуаре очередная яма. А Кирилл очень хорошо знает, чем это чревато, и ведет с ямами неустанную борьбу. В этот раз он решил обратить внимание на опасность особым методом — установкой инсталляции вокруг опасного «объекта».

— Все очень просто. Сколько не пишешь в различные инстанции, толку обычно не бывает. Вот и решил отметить день рождения ямы, превратив ее в арт-яму, чтобы о ней стало известно. Сегодня этой «малышке» исполняется месяц. И она получила в день именин красочную инсталляцию. Она очень юная. А вот яма на ул. Гоголя — «старушка». Ей уже 2 года, — рассказывает Кирилл.

Кирилл уже не в первый раз проводит подобные «ямочные праздники». Так, к примеру, на ул. Ольгиевской он «любовался» и сообщал о подобной яме несколько месяцев. Но лишь после того, как он провел подобную инсталляцию, тротуар был избавлен от нее.

День рождения ямы был отмечен вином. Прохожие вовсю улыбались, когда подходили к новому арт-объекту, и им рассказывали, что здесь «празднуют». Кстати, и сама месячная именинница тоже получила глоток вина в стаканчике.

Ну а Кирилл, который обеспокоен появлением все новых и новых ям в Одессе, даже невесело пошутил, что пора уже продумать своеобразный «турмаршрут» по ямам города. Или, на крайний случай, их интерактивную карту создать.

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