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Новости Одессы и Одесской области

«Belle» для слонихи и «Мурка» для волков: в одесском зоопарке устроили карантинный концерт для зверей (видео)

«Belle» для слонихи и «Мурка» для волков: в одесском зоопарке устроили карантинный концерт для зверей (видео)

Во время карантина питомцы Одесского зоопарка получили уникальную возможность прослушать «личный» концерт.

В зоопарке сейчас пустынно, как и везде, он закрыт для посетителей. Чтобы животным было не скучно, директор Одесского зоопарка Игорь Беляков устроил для питомцев настоящий концерт.

Он лично сел за синтезатор и исполнил множество самых разнообразных мелодий. Причем, сделано это было с индивидуальным подходом. Так, слониха пританцовывала под знаменитое «Belle» из «Нотр Дам де Пари, а волки прослушали известную «Мурку».

Классика и современность слились вместе в необычном концерте. Удивительно, как реагировали на это наши соскучившиеся по посетителям животные! Впрочем, смотрите и слушайте сами:

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Мария Котова
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