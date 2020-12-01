Новости Одессы и Одесской области

Одесситка вошла в ТОП-5 лучших волонтеров Украины

Одесситка вошла в ТОП-5 лучших волонтеров Украины

Одесский волонтер, глава благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова вошла в ТОП-5 лучших волонтеров Украины.

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Ее имя назвали первым на «Волонтерской премии – 2020», состоявшейся вчера, 30 ноября. Церемонию, которая в этом году из-за эпидемии коронавируса прошла в онлайн-формате, транслировало Facebook-сообщество «Евромайдан SOS».

Сама Ножевникова на церемонию вручения премии не приехала – с ней общались по видеосвязи. При этом она отметила, что не хотела бы говорить только о достижениях «Корпорации монстров», так как это «достижения тысячи людей со всей страны, и не только Украины».

«Ну, а мы – только проводники», — пояснила волонтер.

Благотворительный фонд «Корпорация монстров» объединяет десятки волонтеров из Одессы и Одесской области. Фонд оказывает медицинскую, гуманитарную и социальную помощь детям, переселенцами и пожилым людям. А в 2020 году «Корпорация монстров» фактически открыла для себя еще один фронт – фронт помощи пострадавшим от коронавируса и тем, кто с тяжелыми последствиями переболел COVID-19. В частности, фонд закупил уже несколько партий кислородных концентраторов.

Ранее Екатерина Ножевникова сообщила, что в Одессе закончились места в реанимационных отделениях больниц, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусом.

«Волонтерская премия» была основана в 2014 году «для поддержки простых людей, занимающихся необыкновенными вещами». Она стремится отметить работу волонтеров, которые работают в разных сферах. Эта премия неденежная, она призвана поддержать волонтерское движение в Украине, показать обществу его важность и разнообразие, а также призвать других людей заниматься социально полезной работой.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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