Первые елочные базары в Одессе: пока без ажиотажа, но с «документами» (фото)

В Одессе начали открываться елочные базары с «живым товаром». Но в этом году, видимо, все происходит «не так, как обычно», в том числе и предновогодние базары.

Так, раньше елочные «толкучки» у Нового рынка обычно занимали обе стороны целого квартала и тянулись от улицы Пастера до рынка. И выбор был «невероятный». Что сейчас?

Елочный базар у Нового рынка есть. Но он крошечный, и продают здесь только сосны. Изучаем обстановку. Базаром это назвать сложно: стоят себе живые сосенки, места занимают совсем мало. И пока — никакого ажиотажа.

Разговариваю с продавцами. Они говорят, что это «только пока». Будут и «классические» елки, да и сам базар «разрастется».

Ну, а пока здесь можно приобрести сосны. Все они — из лесхозов Тернопольской области. Все — с «документами», то есть, с чипами («бирочками»). Продавец, между тем, жалуется: «бирочки» бумажные, а на улице сыро, чипы «отсыревают»…

Теперь — о цене. Стоимость зеленых красоток, которыми торгуют у Нового рынка — от 200 до 1000 гривен. Впрочем, есть и дороже — 1200 гривен. Но таких елок, как говорит сам продавец, очень мало: они большим спросом обычно не пользуются.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одессе продолжится традиция обмена «отпраздновавших» елок на конфеты.

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