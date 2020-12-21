Коммуналка, история и путешествия — ТОП-10 текстов «Одесской жизни» 2020 года

Подводя итоги уходящего года, «Одесская жизнь» составила свой рейтинг публикаций, получивших наибольшую популярность у читателей.
Выяснилось, что наибольшим спросом у одесситов пользовались познавательные материалы об истории Одессы и статьи на тему путешествий, а также о том, как устанавливать счетчики и оплачивать коммунальные услуги.
Итак, ТОП-10 наиболее популярных текстов «Одесской жизни» выглядит следующим образом:
- Занимательная Одесса: первый «бесконтактный» ресторан и ловкий Рабинович. Одессит Сергей Матвеев рассказал ну очень занимательную историю из жизни «раньшей» Одессы.
- Кто должен платить за поверку счетчиков: что говорит закон. С наступлением отопительного сезона суммы в платежках за коммуналку возросли. Но потребители с приборами учета могут «регулировать» свои расходы – экономить не только на энергоресурсах, но и на водопотреблении.
- Тайны Аркадиевской балки: что скрывает курган над прудом в одесском парке? В наше время едва ли кто из нынешних одесситов может даже представить себе, какую мрачную тайну скрывает приметный курган над Аркадиевской балкой, что высится над нынешними прудами Парка Победы.
- Испытано на себе: как одесситу установили бесплатный газовый счетчик. Наш корреспондент поделился личным опытом общения с газовиками.
- Астрологи и провидцы рассказали о будущем Украины в 2020 году. С давних времен люди хотели заглянуть в свое будущее, ведь каждому человеку необходима уверенность в завтрашнем дне и вера в то, что впереди – только хорошее. Потому предсказания, сделанные ясновидящими, магами и астрологами разных времен, приобретают особый интерес. (Примечательно, что пандемию коронавируса и карантин не предсказал никто – ред.).
- Счетчик на радиатор: можно ли его установить в квартире и сколько это стоит? Ставить персональные тепловые счетчики можно было и прежде. Но это было доступно только владельцам квартир в относительно «молодых» домах. Теперь же и у жильцов «хрущевок» и «сталинок» появилась возможность экономить на отоплении.
- В Одессе подорожали продукты: какие именно и почему? Тему «лимоны-имбирчик — лучший витаминчик», судя по всему, многие одесситы восприняли как совет о лучшей защите организма в весьма усложнившейся из-за карантина жизни.
- 73-летний одессит сворачивает гвозди в крендель и жмет двухпудовые гири. Ветеран милиции Николай Пасечник, перешагнувший 70-летний юбилей, гнет кренделями толстенные гвозди и выжимает двухпудовые гири. В чем секрет его энергии и мощи?
- Куда поехать в Одесской области: родословная Балты – от вестготов до Украины. Древняя Балта не зря привлекает туристов: здесь можно в буквальном смысле прикоснуться к истории.
- Куда поехать в Одесской области: Арциз — маленький кусочек Франции. Это небольшой город появился на карте области через два десятка лет после основания самой Одессы. Жителям города с двухсотлетней историей есть о чем рассказать гостям и туристам.
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