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Коммуналка, история и путешествия — ТОП-10 текстов «Одесской жизни» 2020 года

Коммуналка, история и путешествия — ТОП-10 текстов «Одесской жизни» 2020 года

Подводя итоги уходящего года, «Одесская жизнь» составила свой рейтинг публикаций, получивших наибольшую популярность у читателей.
Выяснилось, что наибольшим спросом у одесситов пользовались познавательные материалы об истории Одессы и статьи на тему путешествий, а также о том, как устанавливать счетчики и оплачивать коммунальные услуги.

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Итак, ТОП-10 наиболее популярных текстов «Одесской жизни» выглядит следующим образом:

  1. Занимательная Одесса: первый «бесконтактный» ресторан и ловкий Рабинович. Одессит Сергей Матвеев рассказал ну очень занимательную историю из жизни «раньшей» Одессы.
  2. Кто должен платить за поверку счетчиков: что говорит закон. С наступлением отопительного сезона суммы в платежках за коммуналку возросли. Но потребители с приборами учета могут «регулировать» свои расходы – экономить не только на энергоресурсах, но и на водопотреблении.
  3. Тайны Аркадиевской балки: что скрывает курган над прудом в одесском парке? В наше время едва ли кто из нынешних одесситов может даже представить себе, какую мрачную тайну скрывает приметный курган над Аркадиевской балкой, что высится над нынешними прудами Парка Победы.
  4. Испытано на себе: как одесситу установили бесплатный газовый счетчик. Наш корреспондент поделился личным опытом общения с газовиками.
  5. Астрологи и провидцы рассказали о будущем Украины в 2020 году. С давних времен люди хотели заглянуть в свое будущее, ведь каждому человеку необходима уверенность в завтрашнем дне и вера в то, что впереди – только хорошее. Потому предсказания, сделанные ясновидящими, магами и астрологами разных времен, приобретают особый интерес. (Примечательно, что пандемию коронавируса и карантин не предсказал никто – ред.).
  6. Счетчик на радиатор: можно ли его установить в квартире и сколько это стоит? Ставить персональные тепловые счетчики можно было и прежде. Но это было доступно только владельцам квартир в относительно «молодых» домах. Теперь же и у жильцов «хрущевок» и «сталинок» появилась возможность экономить на отоплении.
  7. В Одессе подорожали продукты: какие именно и почему? Тему «лимоны-имбирчик — лучший витаминчик», судя по всему, многие одесситы восприняли как совет о лучшей защите организма в весьма усложнившейся из-за карантина жизни.
  8. 73-летний одессит сворачивает гвозди в крендель и жмет двухпудовые гири. Ветеран милиции Николай Пасечник, перешагнувший 70-летний юбилей, гнет кренделями толстенные гвозди и выжимает двухпудовые гири. В чем секрет его энергии и мощи?
  9. Куда поехать в Одесской области: родословная Балты – от вестготов до Украины. Древняя Балта не зря привлекает туристов: здесь можно в буквальном смысле прикоснуться к истории.
  10. Куда поехать в Одесской области: Арциз — маленький кусочек Франции. Это небольшой город появился на карте области через два десятка лет после основания самой Одессы. Жителям города с двухсотлетней историей есть о чем рассказать гостям и туристам.

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