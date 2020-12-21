Коммуналка, история и путешествия — ТОП-10 текстов «Одесской жизни» 2020 года

Медаль «За оборону Одессы» – одна из самых редких военных наград 22 декабря 1942 года была учреждена медаль «За оборону Одессы». Эта медаль вручалась всем участникам обороны города – как военнослужащим, так и гражданским лицам, принимавшим непосредственное участие в обороне Одессы с 5 августа по 16 октября 1941 года. Медалью награждено более 30 тысяч человек. ПОДРОБНЕЕ

День святого Николая: исторические факты, приметы и погода 19 декабря в Украине отмечают День святого Николая. В нашей стране этот праздник почитали еще со времен Киевской Руси. Он и сейчас считается одним из самых любимых как детьми, так и взрослыми. Мы собрали самые интересные факты об этом дне – от истории до погодных примет. ПОДРОБНЕЕ