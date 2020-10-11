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В Одессе появился пешеходный переход в 3D (фото)

В Одессе появился пешеходный переход в 3D (фото)

В Одессе появился трехмерный (3D) пешеходный переход. Необычное новшество можно увидеть на перекрестке улиц Магистральной и Нескучной.

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Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства мэрии Одессы Дмитрий Жеман.

«Пешеходный переход на ул. Нескучная/Магистральная. Автолюбители теперь точно притормозят перед переходом», — написал Жеман в Facebook и опубликовал соответствующее фото.

На фото видно, что теперь этот переход выглядит так, словно на нем уложены бетонные блоки.

Между тем, некоторые комментаторы полагают, что новинка не отвечает стандартам и может даже спровоцировать ДТП, если водитель, увидев блоки, решит, что они настоящие и резко свернет с дороги.

Другие же пользователи, напротив, считают, что новшество очень своевременное и необходимое.

«Круто очень, будем надеяться, что скоро их будет больше по городу», — написал один из комментаторов.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что на углу улиц Дерибасовской и Екатерининской появился необычный светофор.

Фото: Дмитрий Жеман

3-д Пешеходный переход на ул. Нескучная/Магистральная.
Автолюбители теперь точно притормозят перед переходом)

Опубликовано Дмитрием Жеманом Суббота, 10 октября 2020 г.

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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