В Одессе появился пешеходный переход в 3D (фото)

В Одессе появился трехмерный (3D) пешеходный переход. Необычное новшество можно увидеть на перекрестке улиц Магистральной и Нескучной.

Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства мэрии Одессы Дмитрий Жеман.

«Пешеходный переход на ул. Нескучная/Магистральная. Автолюбители теперь точно притормозят перед переходом», — написал Жеман в Facebook и опубликовал соответствующее фото.

На фото видно, что теперь этот переход выглядит так, словно на нем уложены бетонные блоки.

Между тем, некоторые комментаторы полагают, что новинка не отвечает стандартам и может даже спровоцировать ДТП, если водитель, увидев блоки, решит, что они настоящие и резко свернет с дороги.

Другие же пользователи, напротив, считают, что новшество очень своевременное и необходимое.

«Круто очень, будем надеяться, что скоро их будет больше по городу», — написал один из комментаторов.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что на углу улиц Дерибасовской и Екатерининской появился необычный светофор.

Фото: Дмитрий Жеман