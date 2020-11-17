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Где и почем в Одессе маски? (фото)

Где и почем в Одессе маски? (фото)

С недавних пор в Украине действует закон об обязательном ношении масок в общественных местах и транспорте. «Одесская жизнь» узнала, где сейчас можно приобрести защитную маску, и сколько за них просят соответственно.

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Вообще медицинская маска вправе называться главным символом 2020 года. Сейчас данный элемент защиты обязателен в общественных местах чуть ли не каждой страны мира. Что касается Украины и Одессы в частности, то продажа этого товара часто сопровождалась различными скандалами и возмущением граждан. По большому счету это было связано с аномально высокой стоимостью, которая часто противоречила здравому смыслу.

Так, до пандемии цена одной маски в аптеке колебалась от 60 копеек до гривны. Однако, опасаясь коронавируса, их массово начали скупать, и маски за считанные дни стали дефицитным товаром. С введением карантина цена подскочила до 25-27 гривен за одну штуку, а в интернет-аптеках за упаковку (50 штук) просили аж до 1000 гривен.

Постепенно рынок стабилизировался, а защитную маску теперь можно купить чуть ли не в каждом розничном магазине. Сейчас в аптеке средняя цена составляет 5-6 гривен, самая низкая цена, которую нам удалось встретить – 4 гривны 20 копеек. В различных сетевых супермаркетах города обычная маска стоит 6-8 гривен за штуку.

цены на маски

маски с принтами

продажа масок

Однако помимо «классики» на продажу выставлены тканевые маски и полноценные распираторы. Они представлены чуть ли не всеми известными цветами и узорами, на некоторые наносят принты и даже вышивку из бисера. Их стоимость варируется от 40 до 180 гривен в зависимости от материала и производителя.

Некоторые одесситы при всем таком разнообразии, не доверяя никаким производителям, изготавливают маски самостоятельно.

«Когда цены на них подскочили до небес, я решила попробовать самой сделать маску. Купила ткань и за полчаса работы все вышло. С тех пор прошло много времени, но и я, и вся моя семья пользуемся исключительно масками собственного домашнего производства», – говорит одесситка Лариса.

Ранее мы рассказывали, готовы ли одесситы платить штраф за отсутствие маски.

Читайте также: Карантин: носят ли одесситы маски на отдыхе в парке.

Фото автора

Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

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