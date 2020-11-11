Одесский Люстдорф: как в Черноморке «грохали» здание санатория (фото) (видео)

Все группы в Facebook, связанные с нашим одесским Люстдорфом (Черноморкой), разместили видео Александры Кушнирук (Aleksandra Kushniryk) о том, как «живописно грохают» на улице Прибрежной, 17 здание бывшего санатория им. Иванова, позже — противотуберкулезной больницы №1.

«Микрорайон Одессы Черноморка (Люстдорф) — бывший курортный район. 12 санаториев уничтожено. Это последний», — комментирует автор видео.

Жутковатые кадры, конечно. Старые корпуса с могучими некогда колоннами канули в Лету. Впрочем, во времена, когда больница там еще функционировала, от местных не раз доводилось слышать пожелание типа «снесли бы все эти руины, все равно не ремонтируют».

А когда больница еще существовала, иначе возмущались продавцы расположенных рядом магазинов: «контингент страшноватый, выход у них из больницы свободный, иногда и своровать что-то пытаются». Напомним, кстати, что здесь находился и так называемый

«спецконтингент» — сидящие в СИЗО и городских колониях с открытой формой болезни, их лечили в специальном охраняемом корпусе.

Здание требовало ремонта, он проводился иногда, но «малыми деньгами и силами», без особого эффекта. В 2015 году санэпидслужба Киевского района выдала предписание закрыть старые корпуса, ставшие непригодными.