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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе лимоны и имбирь стали «стратегическими продуктами» и устрашают ценами

В Одессе лимоны и имбирь стали «стратегическими продуктами» и устрашают ценами

Тема «лимоны и имбирчик — лучший витаминчик», похоже, многие одесситы восприняли как совет о лучшей защите организма в весьма усложнившейся нашей жизни.

Причем публикации на тему, что это еще и лучшие природные антибиотики (особенно имбирь) тоже повлияли на повышенный спрос к продуктам. Результат: имбирь и лимоны взлетели в цене. При этом везде — в магазинах, на рынках, на маленьких базарчиках.

Цены на эти витаминчики росли стремительно, и процесс продолжается. Еще недавно одесситы возмущались, что имбирь шагнул за 500 грн, как сегодня его цена возросла до 700 и выше, выше, выше.

На Новом рынке, где, как, впрочем, и везде, идет тихая торговля, без обычного одесского оживления, одна покупательница, завидев цену на лимоны в 150 грн, не выдержала и высказала все, что думает по этому поводу. Не стесняясь в выражениях. В связи с тем, что люди сейчас, в основном, смирные, тема была подхвачена вяло. На том все и закончилось. Ну разве что последовали уточнения, что лимоны сейчас дороже лайма и «то ли еще будет».

Что касается подорожания на продукты питания, то они, конечно, есть. И, кстати, в цене возросли (правда, в более приемлемых цифрах) практически все фрукты.

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Мария Котова
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