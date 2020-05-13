fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Как это сказать «по-одесски»: в городе появились прикольно-обучающие щиты

Как это сказать «по-одесски»: в городе появились прикольно-обучающие щиты

Исключительно для поднятия чисто одесского «юморного» настроения, для придания бодрости духа и даже, я бы сказала, психологической поддержки в непростые наши времена, в Одессе появилось очередное «нечто».

Это такой себе прикольно-обучающий щит. Чему обучает? «Одесскому языку»! В связи с тем, что установлен он неподалеку от Привоза, то и «урок одесского языка» на щите посвящен именно этой теме.

На щите предупреждают или просто напоминают, что «В Одессе не говорят «скупиться на рынке. У нас говорят: «Сделать базар!».

Далее, для «усвоения материала», приводится монолог одесситки по поводу сделанного базара. И тут мы встречаемся уже с такими чисто одесскими понятиями, как «синие», «бички» («старшенькие и младшенькие»), юшечка.

В общем, один щит — а сколько приведено примеров «языковой одесскости»! Стой, изучай, не делай ошибок!..

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить