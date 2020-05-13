Как это сказать «по-одесски»: в городе появились прикольно-обучающие щиты

Исключительно для поднятия чисто одесского «юморного» настроения, для придания бодрости духа и даже, я бы сказала, психологической поддержки в непростые наши времена, в Одессе появилось очередное «нечто».
Это такой себе прикольно-обучающий щит. Чему обучает? «Одесскому языку»! В связи с тем, что установлен он неподалеку от Привоза, то и «урок одесского языка» на щите посвящен именно этой теме.
На щите предупреждают или просто напоминают, что «В Одессе не говорят «скупиться на рынке. У нас говорят: «Сделать базар!».
Далее, для «усвоения материала», приводится монолог одесситки по поводу сделанного базара. И тут мы встречаемся уже с такими чисто одесскими понятиями, как «синие», «бички» («старшенькие и младшенькие»), юшечка.
В общем, один щит — а сколько приведено примеров «языковой одесскости»! Стой, изучай, не делай ошибок!..
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