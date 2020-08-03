Стекляшка на Преображенской: уже без ограждения и с новой вывеской

Бывшая Цветочная галерея («стекляшка») на Преображенской, 25 скоро откроет двери для посетителей в новом качестве.

Как сообщала «Одесская жизнь», там будет новый супермаркет сети «ТаврияВ».

Сейчас уже убрано металлическое ограждение, которое тянулось по Преображенской. Работы на сегодняшний день проводятся лишь слева от «стекляшки».

Будущий супермаркет уже обзавелся вывеской, кое-что изменилось в его внешнем виде по сравнению с тем периодом, когда здесь была Цветочная галерея.

Некоторые живущие рядом одесситы довольны тем, что теперь здесь появится «большой продуктовый», это, мол, «очень удобно».

Такое мнение, впрочем, разделяют далеко не все, некоторые называют сооружение «крематорием», «мавзолеем», «уродством». Недовольство вызвано тем, что бывшая галерея находится в историческом месте (рядом, например, расположен знаменитый дом Папудова): нечего, мол, «базар здесь устраивать».

При этом нельзя не отметить: «стекляшка во всей своей красе» появилась на этом месте довольно давно.

Больше фото смотрите в галерее:

Цветочная галерея - ТаврияВ Цветочная галерея - ТаврияВ Цветочная галерея - ТаврияВ Цветочная галерея - ТаврияВ Цветочная галерея - ТаврияВ

Напомним, цветочников-сувенирщиков отсюда «выкинули» еще в марте 2019 года. Осенью 2019 года вокруг бывшей галереи появился оградительный забор. Реконструкция здания внесла мало изменений во «внешний вид» стеклянного сооружения.

Фото: Мария Котова