Для какого одесского памятника собирались намыть искусственный остров и предлагали снести Дюка?

Совсем скоро в Одессе выйдет в свет новая книга-альбом «История Одессы в памятниках и скульптурах». О том, что интересного читатели смогут узнать об истории нашего города, рассказал один из авторов, журналист Евгений Волокин.

— Отслеживая историю города по его памятникам, книга среди прочего отвечает на вопросы о том, правда ли, что в Одессе на полном серьезе собирались открыть мавзолей Ленина, а под статуями футболистов хоронили известных форвардов; для какого памятника собирались намыть искусственный остров и предлагали снести Дюка; как поэт Пушкин спас князя Воронцова, а беспризорные собаки освободили Соборку от великих строек коммунизма… Сколько их вообще было на улицах города — этих бетонных, металлических и гипсовых фигур — знаков ушедшего времени и неотъемлемой части огромной идеологической машины, — так интригующе отзывается о новом альбоме один из его авторов — журналист, создатель проекта «Старая Одесса в фото» Евгений Волокин.

Книга-альбом «История Одессы в памятниках и скульптурах» сейчас печатается в типографии издательства «Черноморье». Ее авторы — Евгений Волокин и Александр Палариев.

— Это исследовательское издание, как и предыдущие, созданные авторами проекта «Старая Одесса в фотографиях», не только рассказывает об истории города, но и позволяет увидеть ее — благодаря уникальным фото, большинство из которых публикуются впервые. Всего же в новом альбоме 241 снимок. Запечатлены на них статуи и скульптуры, рядом с которыми выросло не одно поколение одесситов. Часть этих памятников, ставших визитными карточками города, в этом статусе пребывают и сегодня, остаются на своих законных местах. Многие, прежде всего, памятники идеологические, когда-то казавшиеся вечными, ушли в прошлое, исчезли. Некоторые уцелели, став экспонатами уникального музея соцреализма в бессарабской степи, в туристическом центре «Фрумушика-Нова», — сообщает Евгений Волокин.

Как уверен Евгений, «для того, чтобы судить о чем-то, это что-то нужно хотя бы попытаться узнать — на уровне фактов, архивных материалов, газетной периодики, документальных свидетельств, которыми являются и старые фотографии города, как пазлы, складывающиеся в одну мозаику…».

Фото Евгения Волокина

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