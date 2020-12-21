Новости Одессы и Одесской области

В Украине назвали главное событие 2020 года

В Украине назвали главное событие 2020 года

Эпидемия коронавируса стала событием, которое повлияло на жизни абсолютного большинства людей в 2020 году. “Событием года” коронавирус назвали 43% украинцев. 

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда “Демократические инициативы” и КМИС.

Войну на Донбассе вспомнили 12,0% респондентов, весенний карантин – 11,5%. Все эти события опрошенные считают негативными явлениями.

Единственным положительным для большинства мировым событием стало появление вакцины от коронавируса, что упомянули 9,2% респондентов.

Мировые события 2020 года в восприятии украинцев также остались в основном отрицательными – только 17% граждан назвали положительными те события, которые они считают событиями года.

Опрос проведен с 5 по 13 декабря 2020 года фондом “Демократические инициативы” совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) среди 2004 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом личного интервью face-to-face среди. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3%.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить