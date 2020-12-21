В Украине назвали главное событие 2020 года

Эпидемия коронавируса стала событием, которое повлияло на жизни абсолютного большинства людей в 2020 году. “Событием года” коронавирус назвали 43% украинцев.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда “Демократические инициативы” и КМИС.

Войну на Донбассе вспомнили 12,0% респондентов, весенний карантин – 11,5%. Все эти события опрошенные считают негативными явлениями.

Единственным положительным для большинства мировым событием стало появление вакцины от коронавируса, что упомянули 9,2% респондентов.

Мировые события 2020 года в восприятии украинцев также остались в основном отрицательными – только 17% граждан назвали положительными те события, которые они считают событиями года.

Опрос проведен с 5 по 13 декабря 2020 года фондом “Демократические инициативы” совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) среди 2004 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом личного интервью face-to-face среди. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3%.