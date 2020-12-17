В Одессе окончены раскопки на Приморском бульваре: о результатах экспедиции и «наведении порядка» (фото)

В Одессе окончены раскопки на Приморском бульваре, начавшиеся в ноябре. Сейчас, как отмечает корреспондент «Одесской жизни», там все приводится в порядок и полным ходом ведется подготовка к Новому году.

Правда, пугающе выглядит оградительная лента у дома Лерхе, с которого недавно обвалился очередной кусок карниза (поднимать голову вверх лучше не надо). Но это уже совсем другая история…

«В настоящий момент подрядчик уже приступает к работам по консервации раскопа с последующим восстановлением гранитного покрытия. Так что, все как и обещали – точно по графику», – сообщает по этому поводу доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории Украины Одесского педуниверситета (Южноукраинского национальногопедагогического университета им. Д.Ушинского) Андрей Красножон на своей странице в Facebook.

Он также еще раз подчеркивает, что на проведение раскопок и восстановление гранитного покрытия бульвара не было потрачено ни копейки бюджетных средств. Все это – частные вложения.

Об итогах и находках

Как сообщает Андрей Красножон, «организаторы экспедиции декларировали целью работ проверку научного предположения о локализации Хаджибейского замка. Предположения, как известно, надо проверять.

«Диапазон наших находок варьируется от конца 6 в. до н.э. до начала 20 в., от фрагментов древнегреческих амфор до царских монет», – сообщает историк.

Как рассказывает Красножон, одна из находок – золотоордынская монета хана Абдуллаха 1360-х гг. Сейчас она находится на реставрации в Одесском археологическом музее, в самых профессиональных и надежных руках. В отношении нее применяются щадящие методы очистки.

«Эта монета обнаружена при финальной зачистке борта легким инструментом, лично мной. Она точно привязана к конкретному слою, процесс изъятия из которого тщательно документирован и зафиксирован», – сообщает Андрей Красножон.

Далее: «Нами зафиксированы остатки бульварной мостовой 19 века. Она залегает сразу под современной подушкой бетонной стяжки. Мостовая сильно потревожена последующими реконструкциями бульвара и представлена обломками гранитных булыжников, царской монетой, свинцовой дореволюционной пломбой и т.д. Насыпная земляная платформа под этой мостовой — уже другого, «доодесского» периода. Она забита керамикой только средневекового и античного происхождения. Верхняя ее поверхность четко маркируется утрамбованным слоем, нижняя – слоем погребенного степного чернозема».

О главном результате экспедиции

Главным результатом экспедиции Андрей Красножон называет обнаружение земляной платформы прибрежной артиллерийской батареи середины 18 века, которая примыкала со стороны склона к каменному Хаджибейскому замку и являлась неотъемлемой частью искомого оборонного комплекса.

«Поначалу я предполагал, что мы нашли остатки валов русской Деволановской земляной крепости 1793 года. Но данное предположение не выдерживает критики. С нивелировкой бульвара 19 века эти насыпные слои также никак не связаны – доказательств нет», – пишет историк.

И – как результат: «Таким образом, каменные фундаменты замка остались в стороне от места раскопа. Их еще предстоит найти – нам или нашим последователям, покажет время. Во всяком случае, мы были где-то очень близко: остатки стройматериалов замка нами найдены в большом количестве в переотложенном виде», – подводит итог историк.

Напомним, раскопки на Приморском бульваре стартовали 26 ноября.

Фото автора, фото монеты: dumskaya.net