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В Одессе окончены раскопки на Приморском бульваре: о результатах экспедиции и «наведении порядка» (фото)

В Одессе окончены раскопки на Приморском бульваре: о результатах экспедиции и «наведении порядка» (фото)

В Одессе окончены раскопки на Приморском бульваре, начавшиеся в ноябре.
Сейчас, как отмечает корреспондент «Одесской жизни», там все приводится в порядок и полным ходом ведется подготовка к Новому году.

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Правда, пугающе выглядит оградительная лента у дома Лерхе, с которого недавно обвалился очередной кусок карниза (поднимать голову вверх лучше не надо). Но это уже совсем другая история…

дом Лерхе на Приморском бульваре

Дом Лерхе

Приморский бульвар, дом Лерхе

«В настоящий момент подрядчик уже приступает к работам по консервации раскопа с последующим восстановлением гранитного покрытия. Так что, все как и обещали – точно по графику», – сообщает по этому поводу доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории Украины Одесского педуниверситета (Южноукраинского национальногопедагогического университета им. Д.Ушинского) Андрей Красножон на своей странице в Facebook.

Он также еще раз подчеркивает, что на проведение раскопок и восстановление гранитного покрытия бульвара не было потрачено ни копейки бюджетных средств. Все это – частные вложения.

раскопки завершены

раскопки завершены

Об итогах и находках

Как сообщает Андрей Красножон, «организаторы экспедиции декларировали целью работ проверку научного предположения о локализации Хаджибейского замка. Предположения, как известно, надо проверять.

«Диапазон наших находок варьируется от конца 6 в. до н.э. до начала 20 в., от фрагментов древнегреческих амфор до царских монет», – сообщает историк.

Как рассказывает Красножон, одна из находок – золотоордынская монета хана Абдуллаха 1360-х гг. Сейчас она находится на реставрации в Одесском археологическом музее, в самых профессиональных и надежных руках. В отношении нее применяются щадящие методы очистки.

монета, найденная при раскопках

Та самая монета

«Эта монета обнаружена при финальной зачистке борта легким инструментом, лично мной. Она точно привязана к конкретному слою, процесс изъятия из которого тщательно документирован и зафиксирован», – сообщает Андрей Красножон.

Далее: «Нами зафиксированы остатки бульварной мостовой 19 века. Она залегает сразу под современной подушкой бетонной стяжки. Мостовая сильно потревожена последующими реконструкциями бульвара и представлена обломками гранитных булыжников, царской монетой, свинцовой дореволюционной пломбой и т.д. Насыпная земляная платформа под этой мостовой — уже другого, «доодесского» периода. Она забита керамикой только средневекового и античного происхождения. Верхняя ее поверхность четко маркируется утрамбованным слоем, нижняя – слоем погребенного степного чернозема».

О главном результате экспедиции

Главным результатом экспедиции Андрей Красножон называет обнаружение земляной платформы прибрежной артиллерийской батареи середины 18 века, которая примыкала со стороны склона к каменному Хаджибейскому замку и являлась неотъемлемой частью искомого оборонного комплекса.

«Поначалу я предполагал, что мы нашли остатки валов русской Деволановской земляной крепости 1793 года. Но данное предположение не выдерживает критики. С нивелировкой бульвара 19 века эти насыпные слои также никак не связаны – доказательств нет», – пишет историк.

И – как результат: «Таким образом, каменные фундаменты замка остались в стороне от места раскопа. Их еще предстоит найти – нам или нашим последователям, покажет время. Во всяком случае, мы были где-то очень близко: остатки стройматериалов замка нами найдены в большом количестве в переотложенном виде», – подводит итог историк.

Напомним, раскопки на Приморском бульваре стартовали 26 ноября.

Фото автора, фото монеты: dumskaya.net

 

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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