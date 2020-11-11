В 1970-м Жванецкий возвращается в Одессу и начинает все сначала. Теперь он артист Одесской филармонии. А уже в 1972 году его приглашают в Москву, где он работает как режиссер и выступает как автор и исполнитель миниатюр.

В предисловии к собранию своих сочинений Михаил Жванецкий вспоминает:

«В Одессе мы создали Театр миниатюр. Там грянула холера. Город был оцеплен карантином, репертуарная комиссия из Киева не смогла прилететь, и мы стали лауреатами Всесоюзного конкурса артистов эстрады. В те годы всюду к сатире относились подозрительно, а в Киеве в ней видели источник всех бед и неурожаев, и мы бежали путем конкурса в Московский театр миниатюр».

Именно тогда и появились записи концертов Жванецкого на магнитофонных кассетах. Их переписывали десятки раз, и голос исполнителя менялся до неузнаваемости, но интонации и смысл, конечно, спутать было нельзя.

«Мне нетрудно было читать вслух, и я ушел на сцену. Нашел свой школьный легкий портфель, набил руку, появилось актерское мастерство. Начал подмигивать и ругаться, если кто-то что-то не понимал. По рукам пошли записи. «Эх, — вздыхало начальство, — вы способный человек, но эти пленки…» А что мне с пленками — издавайте», — вспоминал Михал Михалыч.

Но издавать его книги в те годы не спешили, а вот самиздат работал оперативно. Для тех, кто хотел не только слушать, но и читать Жванецкого, ходили увесистые пачки напечатанных под копирку листов с его миниатюрами — без переплетов, в картонных папках на завязках «Личное дело». Перепечаткой занимались секретарши в разных конторах и работницы машбюро, тем самым имея неплохую подработку к скромной зарплате.