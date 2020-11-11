Жизнь на сцене.
Памяти Михаила Жванецкого
Эта публикация была подготовлена сразу после того, как мы узнали, что Михаил Жванецкий решил завершить концертную деятельность. «Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть», — сказал тогда друг и представитель артиста Олег Сташкевич. Но тогда было решено немного повременить с публикацией из-за некоторых обстоятельств. А жизнь распорядилась так, что через месяц этот материал стал некрологом.
Михаил Жванецкий большую часть своей жизни провел на сцене. Давайте вспомним основные этапы, факты и цитаты большого творческого пути нашего Михал Михалыча.
50-60-е годы ХХ века. «Парнас 2»
Первые шаги, первые выступления и первое признание Михаил Жванецкий получил в родной Одессе. В институте инженеров морского флота, где он учился, конечно же, была студенческая самодеятельность, и вскоре после прихода туда Жванецкого на эти вечера невозможно было попасть. В 1958 году появился легендарный студенческий театр миниатюр «Парнас 2». Там собрались лучшие силы творческой одесской молодежи тех лет: Ильченко и Карцев, Александр Лозовский и Додик Макаревский и, конечно же, Жванецкий.
Молодые люди и писали, и исполняли свои произведения. Очень быстро театр миниатюр стал популярным не только среди одесситов. В 1962 году на концерт во Дворец студентов пришел сам Аркадий Райкин. Через год после этой встречи Жванецкий переехал работать в Ленинград, в команду Райкина. На новом месте ему была уготована роль завлита и автора.
Параллельно он пишет и для Карцева с Ильченко. В 1970-м они все трое стали лауреатами Всесоюзного конкурса эстрадных исполнителей.
70-е годы: опять все сначала
В 1970-м Жванецкий возвращается в Одессу и начинает все сначала. Теперь он артист Одесской филармонии. А уже в 1972 году его приглашают в Москву, где он работает как режиссер и выступает как автор и исполнитель миниатюр.
В предисловии к собранию своих сочинений Михаил Жванецкий вспоминает:
«В Одессе мы создали Театр миниатюр. Там грянула холера. Город был оцеплен карантином, репертуарная комиссия из Киева не смогла прилететь, и мы стали лауреатами Всесоюзного конкурса артистов эстрады. В те годы всюду к сатире относились подозрительно, а в Киеве в ней видели источник всех бед и неурожаев, и мы бежали путем конкурса в Московский театр миниатюр».
Именно тогда и появились записи концертов Жванецкого на магнитофонных кассетах. Их переписывали десятки раз, и голос исполнителя менялся до неузнаваемости, но интонации и смысл, конечно, спутать было нельзя.
«Мне нетрудно было читать вслух, и я ушел на сцену. Нашел свой школьный легкий портфель, набил руку, появилось актерское мастерство. Начал подмигивать и ругаться, если кто-то что-то не понимал. По рукам пошли записи. «Эх, — вздыхало начальство, — вы способный человек, но эти пленки…» А что мне с пленками — издавайте», — вспоминал Михал Михалыч.
Но издавать его книги в те годы не спешили, а вот самиздат работал оперативно. Для тех, кто хотел не только слушать, но и читать Жванецкого, ходили увесистые пачки напечатанных под копирку листов с его миниатюрами — без переплетов, в картонных папках на завязках «Личное дело». Перепечаткой занимались секретарши в разных конторах и работницы машбюро, тем самым имея неплохую подработку к скромной зарплате.
80-е: телевидение и перестройка
В 80-х Жванецкий продолжает совмещать литературную и концертную деятельность. В 1978 году на центральном телевидении появляется программа «Вокруг смеха», и Жванецкий становится ее постоянным участником.
«С 1983 года я в Москве. Так и живу: закончил Одессу, поступил в Ленинград, закончил Ленинград, поступил в Москву, где и учусь уже всю жизнь», — рассказывал сатирик.
Начинается перестройка и гласность. Шутить теперь можно везде и всем. В 1988 году Михаил Жванецкий основывает свой собственный Театр миниатюр. Он уже создает спектакли.
Из миниатюры «В партии»
Почему многие не состоят в партии? Они там в жару в шляпах и в галстуках, в темных костюмах.
Приедешь в безрукавке — «идите переоденьтесь».
Осенью они в серых макинтошах и в серых шляпах. Зимой в ратиновых пальто и пыжиках. Ни одного члена КПСС в кепке или берете на аэродроме я не видел. В шортах не ходят.
90-е: Президент
Конец века выдался бурным. Открылись границы. Люди ринулись в США, Германию, Израиль, Австралию. У артиста начинается активная зарубежная гастрольная деятельность и встреча с соотечественниками. Новые наблюдения, новые эмоции, новые темы.
Из миниатюры «Мечтаю об Одессе»
— А если бы пришлось уезжать, вы бы не уехали?
— Нет.
— Вы бы остались?
— Да.
— А что вы все время хотите сказать?
— Вот это.
— Так живите.
— Нет. Просто хочется жить там, где хочется.
— А… Ну а вы бы где хотели?
— В Одессе.
— А вы где?
— Там.
— А… Ну… Тогда тут уж ничего не поделаешь. И дети ваши там?
— Конечно.
— Ну, значит, придется жить там, где хочется. Тут уж ничего не сделаешь…
В 1990 году по инициативе Жванецкого в Одессе создается Всемирный клуб одесситов. Сатирик и становится его первым и бессменным Президентом. В ночь с 6 по 7 ноября на сцену Театра музкомедии на белом коне въезжает Михал Михалыч и произносит свою знаменитую фразу, ставшую девизом клуба: «Одесситы всех стран, соединяйтесь!». Тогда же пришла идея выпускать газету Клуба — Всемирные одесские новости.
Передовицу газеты Клуба одесситов писал Михал Михалыч:
«Господа одесситы!
Свершилось! Мы открываемся!
Вы держите в руках газету нашего клуба. Все к нам!
Мы собираем всех под свои знамена. Заказаны герб, флаг, гимн, знак…
Первая ступень пройдена. Это взаимоотношения с властями.
Вторая ступень ждет — это взаимоотношения с населением. Третья ступень еще дальше — взаимоотношения клубменов между собой: теннис, гольф, ланч, нагрудный знак, возбуждающий поцелуй.
Прэзидэнтский совэт обращается к вам, вам и вам со своими поздравлениями.
…Итак, мы открываемся!
Мы начинаем держать в напряжении половину Земного шара, называемую Одессой».
Мы все из одного пучка, мы все из одного семени, мы все так чувствуем друг друга, как могут чувствовать близнецы, у которых одна мама.
А мама у нас одна — Одесса.
Михаил Жванецкий
Все последующие тридцать лет существования клуба именно тут, в подвале на Маразлиевской 7, Михал Михалыч доверяет своим одноклубникам новые тексты, которые родились во время традиционного летнего отпуска на одесской даче. А через несколько месяцев эти репризы можно уже услышать на большой сцене. Кстати, в девяностые родилась еще одна традиция — встречать свой день рождения большим концертом в родном городе, с одесситами.
В 90-е появилась и еще одна традиция — выступление Жванецкого на открытии книжного фестиваля «Зеленая волна». Только в 2020-м приветствие писателя было онлайн: «Пусть перебирает страницы наш ветер морской. Пусть люди пишут, пусть люди читают и пусть волны не смывают наши слова!».
ХХI век
Жванецкий не прекращает писать. Его потрясающая способность замечать новое позволяет ему оставаться современным, при этом не пошлым, острым, но не критиканом, мудрым, но не моралистом. В 2009 году в родной Одессе его именем называют бульвар.
Из миниатюры «Жизнь коротка»
«Жизнь коротка. И надо уметь. Надо уметь уходить с плохого фильма. Бросать плохую книгу. Уходить от плохого человека»
В 2010 году появляется еще одна традиция — выступление Михаила Жванецкого на открытии Одесского международного кинофестиваля. Это скорее невидимая нить, которая соединяет писателя с другим фестивалем, который проводился в Одессе в конце 80-х — «Золотой Дюк». На нем Михал Михалыч был членом жюри.
«Этот фестиваль — это чудесно. Одесситы бывают рассеянные и сосредоточенные: рассеянные — они рассеяны по всему миру, а сосредоточенные — сосредоточены только в Одессе. И вот эта вершина лета, этот фестиваль, когда мы все здесь собрались. И я слышу: «Михал Михалыч, я из Парижа. Михал Михалыч, я из Лос-Анджелеса, вы меня не помните?». Я-то конечно не помню, но я говорю: «Конечно, помню, 30 лет назад, как же я мог забыть?!». Спасибо за кинофестиваль!» — отзывался писатель о «Золотом Дюке.
Наверное, сейчас немного грустно осознавать, что мы, зрители, не увидим на большой сцене любимого артиста. Но остались произведения Жванецкого. О женщинах и мужчинах, о любви, о нас и, конечно, о любимой Одессе.
Для хорошего настроения необходимо, чтоб здоровье было нормальное, чтоб в семье все в порядке или чтоб кто-то пошутил до того, как вы вышли из дому. Или чтоб в стране все было хорошо. В общем, надо прийти в хорошем настроении. Можно выпить чуть-чуть, но не добавлять. Выпить, чтоб пошло.
Михаил Жванецкий
Юлия Сущенко
Фото: архив «Одесской жизни», Марии Котовой, Всемирного клуба одесситов.
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