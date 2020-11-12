Одесская Атлантида: Черноморка уходит в море (видео) (фото)

Мы – в Люстдорфе, бывшей Черноморке. В очередной раз убеждаемся в очевидном: переименование местности ее проблем не решает. А в Люстдорфе не просто проблема – эта местность – как Атлантида: здесь постоянно происходят оползни.

И снова оползень

О недавнем оползне рассказало сообщество «Зоотроп» на своем канале в YouTube. Авторы канала связывают его с недавним землетрясением в Турции.

«Все взаимосвязано. И когда вы приезжаете отдыхать в Черноморку, прежде чем оплатить жилье, убедитесь, что оно находится не вблизи обрыва», – предупреждают авторы видео.

А вблизи обрыва здесь очень много зданий-строений. Одни заново возводятся на руинах, другие стоят в полуразрушенном состоянии, угрожающе нависая над морем в ожидании очередного оползня. Какие-то еще функционируют, в некоторых домах еще живут люди, что-то – уже почти история. Ну, вот как бывшее здание Одесского отделения института биологии южных морей АН Украины. Еле дышит это здание «с красивыми рыбками на фасаде», потрескавшееся, увечное, несчастное. Но пока еще стоит.

Но до того как подойти к нему, поворачиваем в переулок Ушакова. Здесь и поликлиника, и жилые дома. И новые строения. И все это – рядом с местом, где недавно произошел оползень.

Обхожу ленту с объявлением «Опасная зона», подхожу к обрыву. Смотреть вниз страшно не только потому, что никогда не знаешь, как себя поведут эти «характерные трещины» на дорожном покрытии. Страшно, потому что картина открывается жуткая: часть строений – уже внизу, какие-то лестницы, крыши, заборчики-перегородки. Еще вчера все это было чьими-то домами, дачками… А очередные разломы свидетельствуют: место, где еще сегодня можно ступить ногой, завтра уже тоже может оказаться внизу. Или вот еще жутковатая картина: отсюда видно, как многие строения стоят на самом краю.

Не пора ли отсюда отселять поликлинику? Впрочем, только ли ее?

А рядом с руинами – новострой

Возвращаемся на Проспект Свободы и идем мимо того самого здания «с красивыми рыбками на фасаде». Другие ничем не лучше. Тут – закрыто, тут – забито, тут – полная разруха, море через ужасающие трещины проглядывает.

Ну и – давняя история: вход на некогда центральный пляж в Черноморке перекрыт с угрожающим объявлением, что сюда категорически нельзя ходить. Очень, мол, опасно. В море виднеются остатки пирса, куда когда-то подходили прогулочные катера. Забираюсь на ступеньки того, что некогда было местной лодочной станцией: среди оползневых завалов благополучно гуляют люди. Как добрались? Так местные же, места знают.

В общем, ходить сюда «категорически нельзя», а сразу за останками лодочной станции, на месте канувшего в Лету ресторана «Гапон», возведено новое строение. Почти готово. Что строят? Читаем: «Кафе с курортным отелем». В будущем году обещают возвести полностью.

То есть, пройти на то, что было пляжем, категорически нельзя – очень опасно из-за оползней. А строить «впритык» не опасно?.. Вообще это строение смотрится поразительно на фоне всего того, что осталось от былых зданий, вернее, их сохранившихся кусков. Ну а что до утраченного пляжа, так другой теперь здесь стал «центральным» – тот, который перед яхт-клубом.

А вообще, как эти куски еще держатся – большой вопрос. Судите сами. Это ведь не первый в этом году оползень. В Люстдорфе произошло очередное обрушение склона и в конце февраля. Тогда в море ушла хозпостройка.

Позасыпают гранитом, зальют бетоном?

Что говорят местные жители? Кто-то привычно кивает в сторону яхт-клуба – мол, из-за них это все происходит – «бетонная буна изменила течение в этом месте, с тех пор оползневые проблемы так и повалились». Кто-то рассказывает, как в очередной раз перед выборами жители Люстдорфа снова услышали от кандидатов в депутаты о «масштабном проведении берегоукрепительных работ», кто-то отмахивается от ответа, сколько можно, мол, говорить, все равно никто ничего не делает.

«Такое впечатление, что власти специально ожидают полного падения домовладений до дороги, чтобы хозяева сами отсюда отселились, а потом все позасыпают гранитом, зальют бетоном, вроде как проведут берегоукрепительные работы. Ну а потом вся эта территория вдоль побережья будет застроена гостиничными комплексами. И не надо ни у кого ничего выкупать», – такой вывод делают в сообществе «Зоотроп».

Справка от сообщества «Зоотроп»

Оползень – опасное природное явление, смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов. Такие явления возникают на склонах долин или речных берегов, в горах, на берегах морей и т.д., самые грандиозные – на дне морей.

Наиболее часто оползни возникают на склонах, сложенных чередующимися водоупорными и водоносными породами. Смещение крупных масс земли или породы по склону или клифу вызывается в большинстве случаев смачиванием дождевой водой грунта так, что масса грунта становится тяжелой и более подвижной. Может вызываться также землетрясениями или разрушающей деятельностью моря. Силы трения, обеспечивающие сцепление грунтов или горных пород на склонах, оказываются меньше силы тяжести, и вся масса горной породы приходит в движение. Отложения оползней называются деляпсием.

Фото автора

Видео – сообщество «Зоотроп»