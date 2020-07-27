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Спуск Маринеско в Одессе еще «закрыт», но транспорт уже ездит (фото) 

Спуск Маринеско в Одессе еще «закрыт», но транспорт уже ездит (фото) 

Все основные работы по реконструкции спуска Маринеско уже окончены. Корреспондент «Одесской жизни» сегодня впервые увидел отсутствие рабочей техники на старом спуске.

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Недавно укладывался последний слой асфальтобетона. Работы по прокладке инженерных сетей и трамвайных путей, монтажу контактной сети тоже уже закончены.

Жители спуска Маринеско радуются, что здесь уже вернули на прежние места мусорные контейнеры (не везде), новой плитка на тротуарах вместо разбитого асфальта; жалуются, что очень мало зелени.

В начале и конце спуска установлены оградительные щиты. Но в связи с тем, что они теперь — как бы «в стороне», мы убедились: на спуске уже входит в фазу активности движение авто, мотоциклов и велосипедистов.

Причем, наблюдается это в обе стороны — как с улицы Балковской, так и по направлению к Пересыпскому мосту.

Пробок не наблюдается, но транспорт спокойно проезжает. При этом отмечаем, что трамваи и маршрутные такси по спуску Маринеско пока не следуют.

Напомним, что ремонт спуска Маринеско начался в конце осени 2019 года. Ремонт производился в рамках создания трамвайного маршрута Север — Юг. Сперва отремонтировали Преображенскую, потом Софиевскую, после чего работы перешли на спуск Маринеско.

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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