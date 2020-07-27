Спуск Маринеско в Одессе еще «закрыт», но транспорт уже ездит (фото) 

Все основные работы по реконструкции спуска Маринеско уже окончены. Корреспондент «Одесской жизни» сегодня впервые увидел отсутствие рабочей техники на старом спуске.

Недавно укладывался последний слой асфальтобетона. Работы по прокладке инженерных сетей и трамвайных путей, монтажу контактной сети тоже уже закончены.

Жители спуска Маринеско радуются, что здесь уже вернули на прежние места мусорные контейнеры (не везде), новой плитка на тротуарах вместо разбитого асфальта; жалуются, что очень мало зелени.

В начале и конце спуска установлены оградительные щиты. Но в связи с тем, что они теперь — как бы «в стороне», мы убедились: на спуске уже входит в фазу активности движение авто, мотоциклов и велосипедистов.

Причем, наблюдается это в обе стороны — как с улицы Балковской, так и по направлению к Пересыпскому мосту.

Пробок не наблюдается, но транспорт спокойно проезжает. При этом отмечаем, что трамваи и маршрутные такси по спуску Маринеско пока не следуют.

Напомним, что ремонт спуска Маринеско начался в конце осени 2019 года. Ремонт производился в рамках создания трамвайного маршрута Север — Юг. Сперва отремонтировали Преображенскую, потом Софиевскую, после чего работы перешли на спуск Маринеско.